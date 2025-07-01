Азербайджан перешел в наступление на Россию. Готовится открытие второго фронта?

Конфликт между Баку и Москвой стремительно накаляется после задержания в Екатеринбурге участников этнической ОПГ. По уголовному делу задержаны шесть человек — все граждане России, выходцы из Азербайджана. На этом фоне азербайджанские силовые органы провели «спецоперацию» против российского агентства «Sputnik Азербайджан», всего задержали семь человек, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях, а также в работе на ФСБ. Кроме того, парламентская делегация Азербайджана отказалась от визита в Москву. Возникает справедливый вопрос: что происходит?

Задержания в Екатеринбурге На выходных СК России по Свердловской области сообщил о задержании в Екатеринбурге участников этнической преступной группы, подозреваемой в убийствах и покушениях на убийство, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Затем, 28 июня, Баку потребовал от Москвы расследования, а также вызвал временного поверенного в делах и выразил ему резкий протест в связи со случившимся. При этом те «несчастные», которых официальный Баку защищает, давно с российскими паспортами. Затем Азербайджан отменил все культурные мероприятия, связанные с Россией. Речь идет в том числе о концертах, фестивалях и выставках, запланированных государственными и частными учреждениями. Кроме того, Баку отказался от участия в заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя нервную реакцию Баку на события в Екатеринбурге, заявил, что Россия заинтересована развивать добрые отношения с Азербайджаном. Кремль сожалеет о принятых азербайджанскими властями решениях.

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И вот уже 1 июля Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту «пыток и умышленного убийства с особой жестокостью граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения в России». Баку явно прощупывает возможную реакцию Москвы и ее готовность пойти на конфронтацию. Такое поведение выглядит откровенно некрасиво и может нанести вред в первую очередь самому Азербайджану. У России гораздо больше возможностей сделать соседу больно.

Британский и турецкий след В этой истории важно выделить несколько моментов. Во-первых, борьба с преступностью внутри страны и вопросы, связанные с задержанием своих же граждан, — внутреннее дело России. Во-вторых, говорить о том, что кого-то из граждан притесняют по этническому либо религиозному признаку, неправомерно: это не так, подобного в России не наблюдается. Поэтому реакция ряда азербайджанских политиков и СМИ на конкретные акты борьбы с преступностью на Урале выглядит, мягко говоря, необоснованной и явно далекой от правозащитных целей.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Скорее всего, такого рода реакция может быть вызвана внешнеполитическими факторами. Мы знаем о той роли, которую играет в Закавказье Великобритания, о том, какое влияние имеют там британские спецслужбы, ведущие сейчас, скажем прямо, необъявленную войну против России. Тегеран предоставил документы о том, что израильские военные использовали территорию Азербайджана в недавних террористических атаках против Ирана. Мы знаем о тесном военно-политическом союзе Баку и Анкары, усилении турецкого экономического и культурного влияния на берегах Каспия. Эти три внешнеполитических фактора — британский, израильский и турецкий — определяют и направление публичной кампании против России, отметил в разговоре с 360.ru политический аналитик Владимир Соловейчик.

Открывать второй фронт против нашей страны в поддержку Украины азербайджанские власти, скорее всего, не станут. Никакого интереса напрямую воевать против российской армии, как это делают сейчас ВСУ, нет. Украинский опыт показал всю безнадежность подобной затеи. А вот действия азербайджанских спецслужб на территории России могут активизироваться, как и попытки использовать этнический фактор для раскачки ситуации внутри страны. Собственно, к этому публично и без стеснения призывают некоторые турецкие общественные деятели. Владимир Соловейчик

Отвечать жестко, но соразмерно История СНГ — это история постепенного, иногда мягкого, а иногда и не очень размежевания этих стран с Россией. Некоторые страны, такие как Казахстан, сохраняют прагматичные и нейтрально-дружественные отношения. Другие, например Узбекистан, пытаются сближаться с Россией в зависимости от конъюнктурных аспектов. Есть и традиционно дружественные нам страны, такие как Белоруссия. Что касается Украины и Молдавии, здесь ситуация более сложная, напомнил в разговоре с 360.ru политолог Юрий Любомирский. — Какая идеологическая линия стран СНГ в их отношениях с Россией? — Традиционные взаимоотношения с Москвой в рамках СНГ не играют здесь решающей роли. Каждая страна выбирает свой путь, исходя из собственных соображений и идеологической геополитической линии. Например, линия Азербайджана однозначна: это интеграция с Турцией в рамках Организации тюркских государств. Пара Азербайджан — Турция имеет наиболее сильные связи, и, несмотря на борьбу клана Алиевых с мусаватистами и исламской оппозицией, они переняли идеологию единства с Турцией.

Фото: Президенты Турции и Азербайджана. Recep Tayyip Erdogan Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Почему отношения обострились именно сейчас? — Есть несколько причин. Во-первых, на фоне определенных социально-экономических проблем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву нужен был внутренний популизм. Он хотел продемонстрировать, что готов защищать азербайджанские интересы за пределами страны, используя диаспору как повод для демонстрации силы. Во-вторых, давление на Армению по поводу Зангезурского коридора тоже играет свою роль: Алиеву нужно удерживать Россию на расстоянии и он воспользовался ситуацией, чтобы страна заняла нейтральную позицию по отношению к Армении. — Каковы рекомендации для России в этой ситуации? — Нам нужно быть более выдержанными и отвечать жестко, но соразмерно. Необходимо избегать конфликта с Баку и Анкарой, проявляя максимальный прагматизм. Мы должны продолжать борьбу с теми членами диаспор, которые занимаются криминалом и представляют угрозу национальной безопасности. Это наш внутренний вопрос, и ни один из лидеров зарубежных государств не может вмешиваться в эти процессы. — Как оцениваете отношения России с Арменией в контексте нынешних событий? — У нас с Арменией не менее сложные, а может, даже более трудные отношения, чем с Азербайджаном. Однако Армения — член ОДКБ, а действующий режим может смениться. Мы должны задействовать Ереван в своих интересах и не позволять Баку манипулировать нами.

Фото: На заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Чолпон-Ате. Игорь Егоров / РИА «Новости»

— Какова роль коридора Север — Юг в этой ситуации? — Коридор Север — Юг, который мы развиваем вместе с Индией, Ираном и другими влиятельными странами региона, не собственность Азербайджана. Это источник совместной выгоды и дохода, и мы должны защитить свою ключевую роль в этом проекте, не позволяя себя шантажировать. Очень жаль, что давние дружественные отношения между Москвой и Баку поставили под удар в Азербайджане те, кто думает в первую очередь об интересах сторонних государств, далеких от подлинных интересов азербайджанского народа.