Российских дипломатов не пустили к журналистам Sputnik в Баку

Российская сторона обеспокоена тем, что не может получить информацию об обысках в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами — российскими гражданами», — сказала она.

Захарова добавила, что о происходящем проинформировали МИД, МВД и Службу государственной безопасности Азербайджана. Ответа от ведомств не поступало.

Ранее стало известно, что силовики пришли с обысками в офис агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. Правоохранители объявили о начале проведения «операции» в здании редакции. После этого сотрудники издания перестали выходить на связь. Среди них есть россияне.

Правоохранители заинтересовались деятельностью «Sputnik Азербайджан» еще в прошлом году, когда было принято решение о ликвидации представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане. После этого в МИД страны заявили, что агентство может аккредитовать на ее территории только одного корреспондента.