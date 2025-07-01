Суд в Баку арестовал всех задержанных россиян на 4 месяца

В Азербайджане суд арестовал на четыре месяца всех восьмерых россиян, якобы причастных к наркотрафику из Ирана и киберпреступлениям. Об этом сообщило местное агентство АПА .

«Сабаильский суд арестовал всех восьмерых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях», — уточнило издание.

Все задержанные представали перед судом по отдельности.

До этого суд в Баку арестовал главу «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова на четыре месяца, сообщили «Известия».

В МИД России уже заявили протест послу Азербайджана в РФ Рахману Мустафаеву из-за недружественных действий Баку, вручив вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных российских журналистов.

Ранее в Азербайджане сообщали об аресте четверых из восьми задержанных граждан России.