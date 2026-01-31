Трампу напророчили скорую смерть. Что скрывает команда президента США?

В Сети вновь вспыхнули жаркие споры о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, которому в июне исполнится 80 лет. Поводом послужил шокирующий прогноз американского физиотерапевта Адама Джеймса, заявившего, что политику осталось жить не больше четырех месяцев. На чем основаны такие выводы, насколько вердикт близок к истине и где грань между медицинским анализом и спекуляцией на громком имени, разбирался 360.ru.

Трампу приписали деменцию и сердечную недостаточность Адам Джеймс обнародовал целый ряд тревожных диагнозов, которые, по его мнению, тщательно скрывает окружение президента Соединенных Штатов. Специалист заявил, что у Трампа прогрессирует лобно-височная деменция, первые признаки которой у него якобы прослеживались еще в 2016 году. Также у главы США отекают ноги, что может говорить о застойной сердечной недостаточности или хроническом заболевании почек, или даже о комбинации того и другого.

Трамп точно намного серьезнее болен, чем его команда когда-либо признает, и они будут делать все возможное, чтобы это скрыть.

По словам физиотерапевта, ситуацию усугубляет пристрастие американского лидера к фастфуду и отсутствие дисциплины с питанием и образом жизни. С учетом всех факторов специалист пришел к выводу: всего через несколько месяцев Трамп скончается.

Фото: РИА «Новости»

Как Трампа «хоронили» прошлым летом Новости о тяжелом состоянии здоровья президента США появляются не впервые. Еще в августе 2025 года западные соцсети взорвались сообщениями о том, что Трамп умер. Масла в огонь подлило неоднозначное высказывание американского вице-президента Джей Ди Вэнса, который вдруг выразил готовность взять на себя управление государством. Тревожные слухи тогда не подтвердились — уже через несколько дней после поднявшейся волны обсуждений Трамп появился на публике и выглядел вполне бодрым. Однако интерес народа подогревают и официальные данные: в медицинском отчете Белого дома действительно упоминалась венозная недостаточность. Вопросы вызывают и внешние признаки, например, кровоподтеки, которые периодически появляются на руках у Трампа. Интернет-пользователи уже неоднократно проводили параллели с пятнами, которые возникали на теле у королевы Елизаветы II перед ее смертью. Но сам президент США объяснил синяки частыми рукопожатиями.

Фото: РИА «Новости»

Верить или нет: что на самом деле происходит с Трампом Громкий прогноз Адама Джеймса поставил под серьезное сомнение кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, на сегодняшний день в мире не существует ни одного теста, который позволит точно высчитать дату смерти человека.

Месяц, два, три или 10 — это на уровне каких-то догадок. На продолжительность жизни влияет множество порой непредсказуемых факторов.

Медика также возмутила попытка американца поставить Трампу конкретный диагноз — лобно-височную деменцию. Определить нейродегенеративный недуг по видеозаписям невозможно. «Чтобы поставить деменцию, нужно провести определенный набор психологических, неврологических тестов. Для этого нужны два врача: невролог и психиатр. И эти тесты надо делать периодически, с определенной частотой, чтобы определить, прогрессирует состоянии или нет», — пояснил Кондрахин в беседе с 360.ru. Он указал на один из наиболее явных признаков (но далеко не единственный) деменции — падения на ровном месте, вызванные нарушением пространственной ориентации.

Предыдущий президент падал неоднократно, и это неоднократно показывали по ТВ. Но я не замечал, чтобы Трампа показывали падающим.

Также эксперт указал на сохранные когнитивные функции: нынешний американский лидер способен говорить без текстовых подсказок и четко формулировать свои мысли. Соответственно, с лобной долей у него все в порядке, и утверждать о тяжелых проблемах в этой области как минимум странно. Сердечную и почечную недостаточность, темы которых Джеймс активно эксплуатировал в прогнозе, Кондрахин назвал обыкновенными и практически неизбежными атрибутами возраста, с которыми, в теории, человек может прожить еще не один год, если будет заботиться о своем состоянии. «Это как мотор, который изнашивается. <…> Но лимитировать жизнь Трампа этими диагнозами я бы не стал», — подчеркнул кардиолог.

Фото: РИА «Новости»

Кондрахин обратил внимание на квалификацию Джеймса: тот представляется физиотерапевтом, а значит, не является врачом-клиницистом, обладающим соответствующими компетенциями для комплексной диагностики и прогнозирования течения заболеваний. Анатомия одного инфоповода По словам собеседника 360.ru, американец позволил себе грубо нарушить медицинскую этику. Публичный прогноз о скорой смерти без доступа к полной истории болезни и результатам обследований — злостная манипуляция, наносящая ущерб доверию общества к медицине.

Врач должен надеяться, что больной дольше проживет и сделать для этого все, а не ставить ему точку дедлайна.

Специалист предположил, что Джеймс осознанно решил привлечь к себе внимание, распространяя подобные слухи. Не исключено и другое — происки противников президента США. «Это могут продвигать оппоненты Трампа для его дискредитации», — заключил Кондрахин.