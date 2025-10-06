Трамп — слабоумный? Почему Google скрывает информацию о его ментальном здоровье

Американцы нашли новый повод для паники: граждане заподозрили, что их президент страдает слабоумием. Доказательств этому пока никаких, но некоторые врачи, нарушая этику, вольно фонтанируют диагнозами. Пока Дональд Трамп только смеется над хейтерами, но Google уже начал блокировать запросы о возможной деменции национального лидера.

Трампа подозревают в слабоумии Похоже, американская политика умеет двигаться только кругами. Когда президентом был Джо Байден, демократы до последнего не желали верить в его ментальное расстройство. Теперь же они ищут (и находят) признаки деменции у президента США Дональда Трампа, который нынешним летом отметил свое 79-летие. Да, он моложе своего предшественника всего на четыре года. Эта история началась еще во время предвыборной кампании 2024-го. Многие критики напоминали, что Трамп не публиковал полный медицинский отчет о своем здоровье уже 10 лет. Однако через три месяца после его второй инаугурации Белый дом обнародовал результаты медицинского осмотра президента и оценки его когнитивных способностей. Вывод врачей был однозначен: здоровье Трампа в отличном состоянии, он полностью пригоден для выполнения обязанностей главнокомандующего. Тем не менее в интернете набирают популярность ролики с хештегами о 25-й поправке к Конституции США — она позволяет досрочно отстранить президента по состоянию здоровья.

Фото: Президент США Дональд Трамп, Вашингтон, 30 сентября 2025 года. CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Синяки на руках Трампа Некий бывший профессор психологии Университета Джона Хопкинса доктор Джон Гартнер рассказал The Daily Beast, что у Трампа явное слабоумие. Это якобы видно по ухудшению функций языка, мышления, психомоторной активности, контроля импульсов и целому ряду других нюансов. Тот факт, что подобные заявления нарушают медицинскую этику, эксперт не вспомнил. Некоторые психиатры и репортеры также предполагали, что у Трампа могут быть нарушения психического здоровья — нарциссическое расстройство личности или деменция, тем более что такие случаи бывали в его семье. Разумеется, подобные сентенции подействовали на простых американцев и они всерьез обеспокоились. Подлила масла в огонь и история с синяками на руках Трампа. Некоторые пользователи интернета вспомнили, что такие же в свое время были у британской королевы Елизаветы II незадолго до смерти. Однако пророчества о скорой погибели президента не сработали. Выдержав эффектную паузу, он появился перед публикой и посмеялся над паникерами.

Фото: Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, Вашингтон, 25 августа 2025 года. Daniel Torok/White House / www.globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у президента диагностировали хроническую венозную недостаточность. Это не смертельный недуг, особенно при правильном лечении. Врач американского лидера Шон Барбабелла рассказал, что темные отметины могут быть связаны с использованием аспирина и частыми рукопожатиями. Официально на счету Трампа только старая операция по удалению катаракты и шрам от пули после покушения во время предвыборной кампании. Рост — один метр 90 сантиметров, вес — 102 килограмма. И много шуток насчет хейтеров, что уже который раз пытаются его похоронить. В остальном президент здоров, и это подтверждают его успехи в гольфе.

Фото: Президент США Дональд Трамп играет в гольф. Kyle Mazza / www.globallookpress.com

Однако на всякий случай компания Google ввела ограничение на работу своего искусственного интеллекта AI Overview при обработке запросов, касающихся психического здоровья Трампа и наличия у него деменции или болезни Альцгеймера. При попытках ввести такие вопросы появляется сообщение: «Обзор ИИ недоступен для этого поиска». При этом на аналогичные относительно любых других политиков и экс-президентов США ответы идут без запинки: ссылки, выводы, уточнение картины болезни и анализ поведения. Возможно, такая автоцензура в Google связана с недавней выплатой по иску Трампа на сумму 24,5 миллиона долларов за блокировку его аккаунта на YouTube.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Правило Голдуотера Трамп не первый, кого заподозрили в слабоумии, да и Байден тоже. Во время президентских выборов 1964 года американские журналисты обратились к психиатрам с вопросом, годен ли для этой должности кандидат от Республиканской партии Барри Голдуотер. Более тысячи специалистов ответили «нет, не подходит», 657 — «да, годен», а 571 написал, что у них недостаточно данных. Вот в один прекрасный день, за месяц до выборов, выходит журнал Fact с зазывной надписью на обложке: «1189 психиатров признали Голдуотера психологически непригодным для должности президента». В результате новым лидером нации стал демократ Линдон Джонсон. Проигравший республиканец тогда подал в суд.

Фото: Барри Моррис Голдуотер. Global Look Press / www.globallookpress.com

Процесс доказал злой умысел против политика. Издатель и редактор журнала Ральф Гинзбург признался, что отредактировал все опубликованные ответы экспертов и во многих из них исказил смысл. По сути, пресса опубликовала клевету. Эта история сильно подорвала репутацию психологов — представителей профессии, связанной с конфиденциальностью и состраданием. После скандала среди принципов медицинской этики Американской психиатрической ассоциации появилось так называемое правило Голдуотера. Суть его в следующем: психиатру неэтично высказывать профессиональное мнение в отношении общественных деятелей, если он не провел обследование и не получил надлежащее разрешение на публичное заявление.