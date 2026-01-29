Политолог Оленченко рассказал, что обсуждение здоровья Трампа связано с политической борьбой в США

Политолог-международник Владимир Оленченко объяснил в беседе с сайтом KP.RU , почему западные медиа поднимают тему психического здоровья президента США Дональда Трампа.

По словам эксперта, соответствующее обсуждение может быть связано с поведением американского лидера в отношении Евросоюза по вопросу Гренландии.

«Во-вторых, либеральное лобби, — оно же лобби Демократической партии в Европе, — раздувает сюжет в надежде на то, что это поможет им дезавуировать тактику, которой придерживается Трамп в связи с переговорами по Украине», — добавил аналитик.

Он также предположил, что активное обсуждение здоровья связано с внутренней политической борьбой в США. Сторонники противоположных взглядов усиливают критику позиции Трампа по миграционным вопросам, пытаясь повлиять на общественное мнение.