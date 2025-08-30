Дональд Трамп умер? Что стоит за слухами о смерти президента США

В западных соцсетях уже несколько дней распространяют слухи о смерти американского лидера Дональда Трампа. В тренды X попали тревожные фразы Trump is Dead, Trump Died и President Vance («Трамп мертв», «Трамп умер» и «Президент Вэнс»). Никаких официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. Что происходит с 79-летним главой Соединенных Штатов, попробовал разобраться 360.ru.

Прозвучавшее накануне заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, которое, пожалуй, и положило начало слухам, удивило многих. В беседе с газетой USA Today политик сказал, что готов возглавить государство, если Трамп не сможет завершить президентский срок.

Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего опыта работы, чем тот, который я получил за последние 200 дней.

По его словам, нынешний американский лидер находится в отличной форме и готов совершить великие дела для американцев. Но если этому что-либо помешает, Вэнс подхватит эстафету.

Отсутствие публичных выступлений

После этого в Сети заметили, что глава Белого дома не появлялся на публике уже несколько дней, что для него нетипично. Последний раз Трампа видели во вторник, 26 августа, во время заседания кабинета министров.

Кроме того, в его расписании на следующую неделю также не заявлено ни одного публичного выступления. Объяснений этому от Белого дома пока не последовало.

Пятна на теле, как у Елизаветы II перед смертью

Тревогу у американцев вызвало и состояние здоровья главы государства, сообщила газета The Mirror. В медицинском отчете Белого дома говорилось, что Трамп страдает от венозной недостаточности, однако доподлинно неизвестно, насколько критичны эти проблемы.

Из внешних симптомов — кровоподтеки, которые периодически замечают на руках у американского лидера. Один из них увидели на внешней стороны кисти президента несколькими днями ранее.

Пользователи соцсетей вспомнили, что подобные пятна возникали на руках у королевы Елизаветы II накануне смерти. Сам Трамп заверил, что синяк появился у него от частых рукопожатий.