Психиатр Шуров назвал Трампа Эйнштейном на фоне Байдена

Несмотря на возрастной фактор и провокационные заявления, у действующего президента США Дональда Трампа отсутствуют клинические проявления деменции. Такое мнение высказал психиатр Василий Шуров в беседе с Life.ru .

Некоторые интерпретируют поступки американского лидера как симптомы психического заболевания. Его стремление к вниманию и громогласные выражения отражают черты характера — самолюбие, эгоцентризм и расчетливый эпатаж, а не патологические отклонения, пояснил медик.

«У нас был пример деменции — Джо Байден (бывший президент США — прим. ред.). Дезориентированный человек, зависимый от телесуфлера. На его фоне Трамп — просто Эйнштейн: энергичен, в хорошей форме, активно работает», — заявил врач.

По мнению психиатра, разговоры о проблемах памяти и восприятия у Трампа преждевременны и необоснованны.