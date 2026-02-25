Трамп терзал конгресс два часа: что писдилер сказал о России, Украине и Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп выступил с рекордным по продолжительности обращением к конгрессу. Почти два часа американский лидер говорил о возрождении нации, войнах, которые обещает остановить, и врагах, которых намерен наказать. Россия в его речи прозвучала лишь однажды, уступив место Ирану, Венесуэле и внутренней повестке. Подробности — в материале 360.ru.

Триумфальное начало Вечером 24 февраля Трамп вышел к обеим палатам конгресса, чтобы представить ежегодное послание «О положении страны», и побил рекорд, продержавшийся четверть века. Его речь длилась 1 час 48 минут — дольше, чем выступление Билла Клинтона в 2000 году. Трамп начал послание в привычной для него ультраоптимистичной манере. Глава Соединенных Штатов не просто констатировал факты, а практически создавал реальность, позиционируя Америку непобедимой.

Наша нация вернулась, стала больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо. Мы побеждаем настолько часто, что даже не знаем, что с этим делать. Дональд Трамп

Американский президент заявил, что враги государства напуганы, вооруженные силы полностью укомплектованы, а мир снова уважает Штаты — возможно, больше, чем когда-либо до этого. Особый акцент Трамп сделал на миграционной политике: он с гордостью отметил, что за последние девять месяцев не было зафиксировано ни одного случая нелегального пересечения границы. Внешний контур Несмотря на то что основную часть речи Трамп посвятил внутренним проблемам, внешняя политика все-таки получила несколько озвученных им ярких и противоречивых тезисов.

Фото: Kenny Holston - Pool via CNP / www.globallookpress.com

Украина. Американский лидер подтвердил, что его администрация по-прежнему активно занимается вопросом урегулирования кризиса, но сделал это с акцентом на финансовую сторону вопроса: упомянул, что Киев получает американское оружие через страны НАТО за полную стоимость, а не бесплатно. «Мы очень усердно работаем над тем, чтобы положить конец бойне между Россией и Украиной», — сказал глава США. В этом контексте Трамп упомянул Россию лишь один раз за выступление, и это стало главной неожиданностью вечера — двусторонние отношения фактически остались за скобками. Иран. Эта тема в речи президента США прозвучала как предупреждение. Трамп заявил, что Тегеран уже обладает ракетами, способными достать до Европы, и якобы работает над созданием оружия, которое долетит до США. Однако он оставил пространство для переговоров. «Они [Иран] хотят заключить сделку, но мы не услышали этих слов: „У нас никогда не будет ядерного оружия“. <…> Я никогда не позволю главному спонсору террора в мире получить ядерное оружие», — подчеркнул Трамп. Венесуэла. Заявление президента США о Венесуэле стало неожиданным: Трамп назвал страну новым другом. Он добавил, что Штаты уже получили от Венесуэлы 80 миллионов баррелей нефти, а также напомнил, что американская армия прекратила власть «незаконного диктатора» Николаса Мадуро.

Я буду добиваться мира везде, где это возможно, но никогда не буду колебаться в противостоянии угрозам Америке там, где это необходимо. Дональд Трамп

Экономика и пошлины Отдельное внимание американский лидер уделил теме торговых войн. Трамп прямо заявил, что именно угроза пошлин позволяет ему добиваться урегулирования конфликтов.

Фото: Kenny Holston - Pool via CNP / www.globallookpress.com

Он констатировал, что Верховный суд признал часть его указов незаконными, но способ сохранить их все же нашелся. Президент США отметил, что большинство стран хотят оставить в силе уже заключенные сделки, поскольку понимают, что новые соглашения могут быть гораздо хуже.

Я уверен, что со временем тарифы, выплачиваемые иностранными государствами, как и раньше, в значительной степени заменят современную систему подоходного налога, снимая огромное финансовое бремя с людей, которых я люблю. Дональд Трамп

Громкие слова вместо реальных успехов Рекордная продолжительность речи Трампа не гарантирует реального политического успеха, отметил политолог-американист Малек Дудаков. Содержание выступления главы США было продиктовано не столько достижениями, сколько их отсутствием. «Нужно было делать упор на внутренней повестке, а это проблематично, учитывая огромное количестов кризисов, с которыми сталкиваются сейчас Соединенные Штаты, и отсутствие достижений у Трампа с разрешением этих кризисов», — сказал эксперт. По словам Дудакова, президент США много хвастался прогрессом в области сокращения инфляции, хотя это не подтверждается реальными цифрами. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере безработицы.

Фото: Kenny Holston - Pool via CNP / www.globallookpress.com

Политолог заметил, что внешняя политика в речи Трампа по сравнению с предыдущими выступлениями ушла на второй план, а главным содержанием внутренней части стали культурные войны, на которых американский лидер планирует строить свою предвыборную кампанию. «Трамп много говорил про трансгендерное* лобби и как с ним нужно бороться. Много говорил про мигрантов и то, как они со своими мошенническими схемами разоряют простых американцев. Этой теме будет посвящена немалая часть предвыборной кампании республиканцев на выборах в конгресс», — пояснил Дудаков. Эксперт уверен: по итогу выступление Трампа вряд ли изменит общий политический ландшафт. Оно не повысит популярность американского президента, но и не навредит ей. «Мы видим то, что тренд его рейтингов нисходящий, он теряет популярность. Кризисы его заволакивают. <…> Даже у ядерного электората появляется разочарование, поскольку Трамп не выполнил многие свои обещания и во многих вопросах переобувается в воздухе», — заключил политолог. * Движение ЛГБТ запрещено в России.