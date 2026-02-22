В США обострился дефицит квалифицированной рабочей силы

В США наблюдается нехватка квалифицированных специалистов, что мешает производителям возвращать производства в страну. Об этом в беседе с ИС «Вести» рассказал директор Института ядерных исследований Американского университета Питер Кузник.

По его мнению, главная проблема местного рынка труда — это недостаточный уровень профессиональных навыков у работников.

«Проблема американского производства и то, почему производители не хотят возвращаться в США, заключается в том, что у нас нет квалифицированной, образованной рабочей силы», — сказал он.

У многих американцев нет элементарных профессиональных навыков. У них невысокий уровень образования, они страдают от наркозависимости, проблем со здоровьем и избыточного веса. Страна нуждается в трудовых мигрантах, но политики тормозят приток кадров из-за рубежа.

Сейчас в США продолжает нарастать волна ненависти к ICE. В соцсетях подразделение называют тайной полицией Трампа.