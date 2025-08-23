Всплеск арестов мигрантов произошел в США на фоне мер Трампа

В США число мигрантов, находящихся под стражей, выросло более чем на 50% после возвращения к власти президента Дональда Трампа и достигло 60 тысяч человек. Об этом сообщил Axios .

Это резкий рост по сравнению с концом предыдущей администрации Джо Байдена, когда в иммиграционных центрах содержалось около 39 тысяч человек. По данным правительства, нынешний показатель называют «историческим скачком».

Ранее первая леди Турции призвала Меланию Трамп проявить сострадание к детям Газы. Эмине Эрдоган обратила внимание на то, что Газа превратилась в место невиданной жестокости и одного из самых страшных геноцидов нашего времени.