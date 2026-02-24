Трамп обозначил срок мирной сделки по Украине

Bloomberg: Трамп намерен заключить мирную сделку по Украине до 4 июля

Президент США Дональд Трамп рассчитывает подписать соглашение по урегулированию на Украине до 4 июля 2026 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей НАТО и европейских чиновников.

Администрация Белого дома намерена закрыть украинский вопрос до начала торжеств по случаю 250-й годовщины независимости. Праздник считается главным в США, а Трамп придает сделке особое значение именно к этой дате.

Переговоры между Россией, Украиной и США состоялись 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

По итогам второго дня переговоров он заявлял, что дискуссии оказались тяжелыми, но деловыми. Мединский анонсировал новую встречу в ближайшее время.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры по Украине не предполагают публичного обсуждения.