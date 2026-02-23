США могут перейти от точечных ударов к масштабной атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если дипломатия или ограниченная атака не заставят Тегеран отказаться от ядерной программы. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп заявил советникам, что в случае провала текущих мер готов в ближайшие месяцы санкционировать гораздо более масштабную операцию, нацеленную на отстранение иранского руководства от власти.

Окончательное решение не принято, но президент склоняется к ограниченному удару, чтобы показать, что сделка с США — наилучший вариант. Военные источники сообщили NYT, что авианосная группа USS Gerald Ford уже прошла в Средиземное море и вскоре бросит якорь у берегов Израиля.

Предварительно, на 27 февраля в Женеве запланированы переговоры США и Ирана при условии предоставления Тегераном предложения по ядерной сделке.