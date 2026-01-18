Одержимость главы Белого дома Дональда Трампа Гренландией сыграла на руку России. Вцепившись в остров, США рассчитывают вытеснить конкурентов из Арктики. Однако побочным эффектом этой кампании станет пренебрежение Украиной, проблемы которой Европе придется решать в одиночку.

Зачем США нужна Гренландия Трамп утверждает, что контроль над островом необходим для противостояния России и Китаю в Арктике. Это позволит разместить на острове системы противоракетной обороны «Золотой купол», получить доступ к полезным ископаемым и обеспечить экономическую безопасность Запада. Причем вопрос настолько важный, что ради него можно пренебречь суверенитетом Дании.

Фото: РИА «Новости»

Однако ни европейцы, ни члены обеих американских партий не согласны с Трампом. Все озвученные им задачи, по мнению опрошенных журналистами издания Politico специалистов, можно решить без захвата Гренландии. На острове уже есть американские базы, Дания готова к тесному сотрудничеству. Гренландия отвлекла внимание ЕС от Украины «Уважение территориальной целостности не может сочетаться с захватом земель, и мы должны громко об этом заявлять. Но вместо того, чтобы противостоять реальной угрозе, мы будем отправлять войска в Гренландию», — заявил европейский правительственный чиновник. Его возмутила вера некоторых коллег в обеспокоенность Трампа Арктикой. Борьбу с Россией можно вести и на Украине. Тем более европейские союзники давно просили хозяина Белого дома занять более жесткую позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину.

Путин хочет ослабить НАТО. Трамп ему в этом помогает. Европейский правительственный чиновник

Изменение геополитической ситуации заметили на высоком уровне. Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что США под руководством Трампа отвернулись от европейских союзников в борьбе за демократию. «Мы живем в мире великих держав, которые испытывают соблазн разделить мир», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Политики в Европе обеспокоены тем, что в первый год правления Трамп заставил союзников увеличить расходы на оборону и принять обязательства по Украине, а теперь отстранился. Если раскол из-за Гренландии усугубится, то им придется своими силами поддерживать киевский режим. Реальные мотивы Трампа На самом деле, притязания на остров не связаны ни с Россией, ни с Арктикой, ни с Китаем, уверен экс-сотрудник Госдепа, директор по исследованиям в Европейском совете по международным отношениям Джереми Шапиро. Дело даже не в Гренландии как таковой, а в амбициях президента. «Это связано с его личным стремлением к славе и с его позицией магната из сферы недвижимости, который считает, что путь к власти и величию лежит через [приобретение] земель и расширение территории Соединенных Штатов», — заявил Шапиро.

Большинству американцев неинтересна Гренландия, заявила сенатор от Аляски Лиза Мурковски. Она предупредила, что конгрессмены от обеих партий намерены использовать доступные им инструменты для того, чтобы не допустить присоединения острова.