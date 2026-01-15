Трампу пригрозили импичментом из-за желания вторгнуться в Гренландию

Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон заявил, что вторжение США в Гренландию может стать причиной импичмента президента Дональда Трампа. Свое мнение он озвучил в интервью газете Omaha World-Herald .

«Многие республиканцы в ярости из-за этого… Если бы он выполнил эти угрозы, я думаю, это стало бы концом его президентства… Он ненавидит, когда ему говорят нет, но в данном случае, думаю, республиканцам нужно проявить твердость», — отметил Бэйкон.

По его мнению, вторжение в страну — союзника стало бы тотальной ошибкой, которая обернется катастрофой для партнеров. Бэйкон выразил уверенность, что это самая плохая идея из всех, что можно представить.

Как отмечало издание Euractiv, угрозы Трампа забрать Гренландию напугали Исландию. Это единственный член НАТО, у которого нет постоянной армии. Страна полностью полагается на силы Североатлантического альянса, которому грозит распад из-за поведения лидера США.

Ранее в Гренландию прибыли первые военные из европейских стран. Ночью в датском Нууке приземлился военный самолет Hercules, который перевозил французских военнослужащих. Еще один борт совершил посадку в Кангерлуссуаке. В четверг ожидается прибытие первых 13 немецких военных. Операция проходит под контролем датских властей и не связана с НАТО.