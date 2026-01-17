В Дании назвали Россию более серьезной угрозой Гренландии, чем США

Генерал Андерсен: внимание военных Дании на защите от угроз России, а не США

Военное командование Дании в Гренландии считает Россию более серьезной угрозой для острова, чем США. Об этом Reuters сообщил генерал-майор Сорен Андерсен.

«Мое внимание сосредоточено не на США, совсем нет, а на России», — заявил он.

Андерсен выразил сомнение, что одна страна НАТО способна ударить по другой и исключил вероятный конфликт внутри альянса.

Он напомнил, что арктическое командование Дании пригласило военных США участвовать в учениях Arctic Endurance для проверки боеготовности в зимних условиях.

«Вблизи Гренландии сегодня нет как российских, так и китайских кораблей. Мы ожидаем активности в ближайшие годы. Нам нужно нарастить присутствие в Арктике для защиты северной границы НАТО», — заключил высокопоставленный военный.

Президент США Дональд Трамп пригрозил вводить пошлины против европейских стран, если они воспротивятся планам Соединенных Штатов установить контроль над Гренландией.