Макрон созвал заседание Минобороны после отправки военных в Гренландию
Французский лидер Эммануэль Макрон провел внеочередное заседание кабинета министров обороны страны после заявления американского коллеги Дональда Трампа об аннексии Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным источника журналистов, совещание должно было стартовать в 07:00 по местному времени (10:00 по московскому). В 10:20 (12:20) телеканал BFM сообщил, что Макрон покинул заседание совета обороны и вылетел в Истр, чтобы поздравить французских военнослужащих с Новым годом.
Ночью президент Франции написал в соцсети Х, что первое подразделение французских военных уже направляется в Гренландию для участия в учениях, организованных Данией. Помимо Франции, бойцов туда отправят Германия, Швеция, Норвегия и сама Дания. После этого издание Bild сообщило, что первые самолеты с французскими и датскими военными прибыли в Гренландию.
Ранее издание Euractiv заявило, что слова Трампа о планах забрать Гренландию сильно напугали Исландию. Все аргументы, которые США используют для получения острова, можно применить и к ней.