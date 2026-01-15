Макрон созвал заседание Минобороны после отправки военных в Гренландию

Французский лидер Эммануэль Макрон провел внеочередное заседание кабинета министров обороны страны после заявления американского коллеги Дональда Трампа об аннексии Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters .

По данным источника журналистов, совещание должно было стартовать в 07:00 по местному времени (10:00 по московскому). В 10:20 (12:20) телеканал BFM сообщил, что Макрон покинул заседание совета обороны и вылетел в Истр, чтобы поздравить французских военнослужащих с Новым годом.

Ночью президент Франции написал в соцсети Х, что первое подразделение французских военных уже направляется в Гренландию для участия в учениях, организованных Данией. Помимо Франции, бойцов туда отправят Германия, Швеция, Норвегия и сама Дания. После этого издание Bild сообщило, что первые самолеты с французскими и датскими военными прибыли в Гренландию.

Ранее издание Euractiv заявило, что слова Трампа о планах забрать Гренландию сильно напугали Исландию. Все аргументы, которые США используют для получения острова, можно применить и к ней.