Сегодня 23:28 «Куда навел, туда и полетела». Стрелка для покушения на Трампа могли обучить за три часа Инструктор Дубов: в Трампа мог стрелять непрофессионал, обученный за три часа 1 0 0 Фото: Hu Yousong/XinHua / Global Look Press Эксклюзив

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Покушение на Дональда Трампа

Покушение на экс-президента Дональда Трампа вызвало много вопросов: как неопытному 20-летнему парню без военной подготовки удалось пронести оружие так близко к месту проведения митинга, куда смотрела Секретная служба и почему не отреагировала на сообщения о подозрительном человеке. Известно, что снайпер стрелял из винтовки AR-15, самой распространенной в США. Инструктор по стрельбе Сергей Дубов в беседе с 360.ru рассказал, как быстро можно подготовить стрелка и в чем особенность данной винтовки.

Стреляли охотничьими патронами В Дональда Трампа стреляли на митинге в штате Пенсильвания. Политик шесть минут говорил, выступая перед соратниками, когда раздались выстрелы. Пуля пролетела в сантиметре от головы Трампа и задела ухо. Эксперты уверены, что жизнь экс-президента спасла случайность — за секунду до выстрела Трамп повернул голову, это спасло его от неминуемого поражения в голову. Сергей Дубов считает, что в Трампа стреляли самыми обычными патронами, которые в США используют для охоты на копытных животных. «В Америке это целый культ — охота на оленя. Поэтому боеприпасы в принципе очень распространены <…>. Трамп не был одет как штурмовик, в экипировку, он выступал как обычный человек, открыто», — рассказал Дубов. Собеседник издания отметил, что и винтовку и патроны можно купить в любом супермаркете в отделе спорттоваров. «Армия периодически их распродает со своих складов, [по цене] начиная от 120 долларов, есть винтовки по полторы тысячи долларов», — сообщил инструктор. Дубов добавил, что винтовки AR-15 в Штатах производят несколько предприятий, такие же делают в Китае. СМИ сообщили, что винтовку, из которой Томас Мэтью Крукс стрелял в Трампа, приобрели законно. След привел к отцу стрелка.

Фото: IMAGO/LENTHE-MEDIEN / Global Look Press

«Кто-то пропустил» В Америке, как и в России, на любые массовые мероприятия нельзя проносить оружие. Места проведения митингов в обязательном порядке оборудованы рамками металлоискателей, которые обнаружат «даже маленький пистолетик». Поэтому стрелок никак не мог пронести винтовку через полицейский кордон. «Дело в том, что его кто-то пропустил. <…> Этого товарища просто провели», — уверил Дубов. Собеседник напомнил, что Трампа, как бывшего президента, усиленно охраняет Секретная служба. Также на политических митингах всегда присутствуют как Федеральная служба безопасности, так и местные полицейские. «На глазах у всех зрителей. Есть кадры <…>, где он спокойно раскладывается на крыше, готовит позицию, начинает вести огонь. Люди спокойно снимают его на телефон», — поделился собеседник издания. Эксперта также удивило, куда смотрели наблюдатели, которые обязаны присутствовать на подобных мероприятиях и следить, вычислять подозрительных и потенциально опасных субъектов. Люди снимали снайпера, а наблюдатели не видели, как он раскладывается на крыше контейнера и готовится к стрельбе. «Все демонстративно явно. Взяли какого-то сумасшедшего и направили на этот путь. Может быть, его отслеживали, знали, что он готовит такую акцию, просто ему не стали мешать», — предположил эксперт.

Интересно Винтовка AR-15 является меньшей копией AR-10, разработанной в середине 50-х. Ее основной плюс — модульность, что позволяет менять характеристики оружия, не влияющие на технико-технические характеристики. Стреляет AR-15 патронами калибра 5,56 миллиметра. В северной Америке AR-15 — самое распространенное гражданское огнестрельное оружие, которое можно купить обычному человеку. Винтовка AR-15 является меньшей копией AR-10, разработанной в середине 50-х. Ее основной плюс — модульность, что позволяет менять характеристики оружия, не влияющие на технико-технические характеристики. Стреляет AR-15 патронами калибра 5,56 миллиметра. В северной Америке AR-15 — самое распространенное гражданское огнестрельное оружие, которое можно купить обычному человеку.

Снайперской подготовки не требовалось Дубов в беседе с изданием заявил, что винтовку специально для этого случая выбирать не пришлось. «Расстояние очень детское, 120 метров — это вообще ни о чем. У нас в первый же день солдат-срочник из автомата попадает. Там ничего сложного совершенно нет», — заявил инструктор. Особой подготовки снайпера не требуется, уверен эксперт. Любого человека, даже без военной подготовки, можно обучить буквально за три часа, заявил Дубов. Он считает, что оружие могли подготовить заранее более профессиональные стрелки. «Я не удивлюсь, если оружие подготовили те, кто направлял этого человека. Взяли винтовку самую простую валовую армейскую, и какой-нибудь товарищ, который работает в тире, просто ее пристрелял со станка, чтобы по простой схеме — куда навел, туда пуля полетит», — пояснил эксперт. От стрелка требовалось вставить магазин, заслать патрон в патронник, поймать цель на мушку и плавно нажать спуск, отметил Дубов. «Что видишь на мушке, туда пуля и полетит. Там мудрости никакой. За три часа могли подготовить человека», — добавил собеседник издания. При стрельбе на такое короткое расстояние этого было бы достаточно. Винтовка AR-15 до 400 метров стреляет очень «настильно», подчеркнул эксперт. По его словам, стрельба из такого оружия не требует каких-то особых познаний в геометрии и тригонометрии, не требуется учитывать множество факторов, как при стрельбе из дальнобойного высокоточного оружия. Даже оптический прицел не нужен, заявил Дубов. «Он стрелял фактически в человека, который не пригибается, стоит в полный рост, не ожидает экстренной ситуации. Трамп политик, бизнесмен, не боевик, не ветеран каких-то воин, который на каждый щелчок, на каждый шорох реагирует», — отметил инструктор. Американские СМИ распространили информацию, что полиция заметила стрелка ранее, при прохождении рамок металлоискателя. Информацию о нем якобы передали Секретной службе. Вопрос о работе этого американского ведомства остается открытым.