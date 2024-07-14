Вел себя подозрительно. Полиция обращала внимание на стрелка в Трампа до покушения

CNN: полицейские обратили внимание на стрелявшего в Трампа до начала митинга

Сотрудники безопасности обратили внимание на странное поведение мужчины, который выстрелил в Дональда Трампа, еще до начала выступления экс-президента на митинге. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил телеканал CNN .

«Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был [замечен] <…> правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», — отметили авторы сообщения.

По данным телеканала, информацию о нем предали по радио агентам секретной службы.

По мнению военного эксперта и журналиста Юрия Подоляки, Трампа от смерти спас случай. Практически одновременно с выстрелом политик резко повернул голову, и в результате пуля задела лишь его ухо.