Использованную против Трампа винтовку приобрели законно

ABC: стрелявший в Трампа мужчина использовал купленную отцом винтовку

Фото: Unsplash

Томас Мэтью Крукс, который стрелял в экс-президента США Дональда Трампа, использовал винтовку AR-15. Об этом сообщили источники телеканала ABC News.

По данным журналистов, оружие приобрели законно.

«Следы винтовки ведут к отцу подозреваемого», — отметили авторы статьи.

Покушение на политика произошло 13 июля в штате Пенсильвания во время митинга. Пуля задела ухо Трампа, но он остался жив. Политика спас от смерти резкий поворот головы, заявил военный эксперт и журналист Юрий Подоляка.

В результате покушения погиб один зритель, еще два человека пострадали. Снайперы ликвидировали стрелка. Перед митингом киллер записал обращение на видео, где рассказал о своей ненависти к бывшему американскому лидеру.

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