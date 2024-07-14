Использованную против Трампа винтовку приобрели законно

Томас Мэтью Крукс, который стрелял в экс-президента США Дональда Трампа, использовал винтовку AR-15. Об этом сообщили источники телеканала ABC News .

По данным журналистов, оружие приобрели законно.

«Следы винтовки ведут к отцу подозреваемого», — отметили авторы статьи.

Покушение на политика произошло 13 июля в штате Пенсильвания во время митинга. Пуля задела ухо Трампа, но он остался жив. Политика спас от смерти резкий поворот головы, заявил военный эксперт и журналист Юрий Подоляка.

В результате покушения погиб один зритель, еще два человека пострадали. Снайперы ликвидировали стрелка. Перед митингом киллер записал обращение на видео, где рассказал о своей ненависти к бывшему американскому лидеру.