Резкий поворот головы спас Трампа от пули
Политолог Подоляка: пуля могла попасть Трампу в заднюю часть головы
Попадание пули в голову экс-президента США Дональда Трампа было почти неизбежным, но его жизнь спас резкий поворот головы перед выстрелом. Об этом заявил военный эксперт и журналист Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.
Он прокомментировал видеозапись с покушением на политика и обратил внимание на траекторию пули.
«Действительно, Трампа спасла случайность», — отметил он.
Эксперт указал, что за мгновение до выстрела республиканец повернул голову, в результате чего пуля прошла по касательной, а не попала точно в заднюю часть головы.
«Это очень хорошо видно на этом видео», — заключил Подоляка.
Покушение на кандидата в президенты произошло в штате Пенсильвания. Во время митинга вооруженный винтовкой американец застрелил одного человека и тяжело ранил еще двух зрителей. Одна из пуль задела ухо Трампа, но он остался в живых. Стрелка ликвидировали.
Перед митингом киллер записал видеообращение, где рассказал о своей ненависти к Трампу.