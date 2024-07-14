Резкий поворот головы спас Трампа от пули

Попадание пули в голову экс-президента США Дональда Трампа было почти неизбежным, но его жизнь спас резкий поворот головы перед выстрелом. Об этом заявил военный эксперт и журналист Юрий Подоляка в своем Telegram-канале .

Он прокомментировал видеозапись с покушением на политика и обратил внимание на траекторию пули.

«Действительно, Трампа спасла случайность», — отметил он.

Эксперт указал, что за мгновение до выстрела республиканец повернул голову, в результате чего пуля прошла по касательной, а не попала точно в заднюю часть головы.

«Это очень хорошо видно на этом видео», — заключил Подоляка.

Покушение на кандидата в президенты произошло в штате Пенсильвания. Во время митинга вооруженный винтовкой американец застрелил одного человека и тяжело ранил еще двух зрителей. Одна из пуль задела ухо Трампа, но он остался в живых. Стрелка ликвидировали.

Перед митингом киллер записал видеообращение, где рассказал о своей ненависти к Трампу.