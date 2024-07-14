«Чистый Голливуд». В покушении на Трампа нашли пять странностей

«Военная хроника»: в покушении на Трампа нашли странности с охраной и проверкой

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа могло быть инсценировкой, так как в случившемся есть как минимум пять странностей. Их перечисли журналисты «Военной хроники» в своей группе во «ВКонтакте» .

Во-первых, перед приездом Трампа не проверили должным образом места, где мог расположиться киллер.

Во-вторых, сотрудники полиции не приняли к сведению информацию от очевидцев о появившемся на крыше вооруженном человеке перед выступлением политика.

Третье — неудачное покушение, несмотря на то, что снайперу ничего не мешало.

«Вероятно, стрелок обладал недостаточной квалификацией, и это стало спасением для Трампа», — подчеркнули в «Военной хронике».

Четвертой странностью назвали небольшое количество использованных патронов. То есть стрелок не применил даже половины своего магазина.

Пятый момент — поведение охраны политика, которая среагировала на выстрелы «только после того, как Трамп получил ранение».

«Вся история с покушением на консерватора Трампа — чистый Голливуд: стрелок на крыше в сотнях метров от места предвыборного митинга, за пределом кольца, которое контролировала охрана», — отметил политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла.

Одному из фотографов на митинге в штате Пенсильвания удалось запечатлеть, предположительно, летящую в бывшего президента США Дональда Трампа пулю. Экс-сотрудник ФБР Майкл Харриган, изучив снимок, подтвердил, что на кадре момент вытеснения воздуха пулей.