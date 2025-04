Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

«Президент Украины хвастается на первой странице The Wall Street Journal, что Украина юридически не признает Крым российским. <…> Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при содействии президента Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения», — написал Трамп на своей странице в соцсети.

Но, пожалуй, главное требование к главарю киевского режима, о котором сказал Трамп, состоит в призыве к адекватной оценке происходящего, отсутствие которой приведет лишь к окончательной утрате Украиной своей и без того эфемерной государственности.

«Ситуация для Украины тяжелая: у него (Зеленского — прим. ред.) может быть мир или он может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну… Сегодняшнее заявление Зеленского не приведет ни к чему, кроме как к продлению „поля боя“, а этого никто не хочет! Мы очень близки к заключению сделки, но человек, у которого на руках нет козырей, должен, наконец, смириться с этим».

«Смириться с этим» — именно так, исходя из контекста весьма эмоционального послания Дональда Трампа, я бы предложил перевести употребленную в тексте фразу get it done.