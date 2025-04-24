«Ты кто такой? Давай, до свидания!» Трамп передал Зеленскому черную метку
Владимир Зеленский опять вляпался в сандал и вызвал гнев президента США Дональда Трампа, причем теперь для этого ему даже не пришлось лететь в Вашингтон. Плохо скрываемое возмущение хозяина Белого дома вызвало активное противодействие киевского режима миротворческим усилиям США.
«Президент Украины хвастается на первой странице The Wall Street Journal, что Украина юридически не признает Крым российским. <…> Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при содействии президента Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения», — написал Трамп на своей странице в соцсети.
Уточнив, что никто и не требовал от Украины признать Крым российской территорией (явно намекая, что речь шла о признании геополитических реалий со стороны самих США), американский лидер тем не менее не упустил возможности уколоть Киев и его прежних и нынешних покровителей, которые «11 лет назад передали Крым России без единого выстрела».
«Если они хотят Крым, почему не боролись за него? В этом районе за много лет до „передачи полномочий Обамой“ также находились крупные российские базы подводных лодок. Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться!» — подчеркнул Трамп.
Но, пожалуй, главное требование к главарю киевского режима, о котором сказал Трамп, состоит в призыве к адекватной оценке происходящего, отсутствие которой приведет лишь к окончательной утрате Украиной своей и без того эфемерной государственности.
«Ситуация для Украины тяжелая: у него (Зеленского — прим. ред.) может быть мир или он может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну… Сегодняшнее заявление Зеленского не приведет ни к чему, кроме как к продлению „поля боя“, а этого никто не хочет! Мы очень близки к заключению сделки, но человек, у которого на руках нет козырей, должен, наконец, смириться с этим».
«Смириться с этим» — именно так, исходя из контекста весьма эмоционального послания Дональда Трампа, я бы предложил перевести употребленную в тексте фразу get it done.
По сути, в адрес бывшего комика прозвучало последнее американское предупреждение, эдакая черная метка, за которой может последовать лишь знаменитый мем «Ты кто такой? Давай, до свидания!»
Как бы подчеркивая это, позже, во время общения с журналистами, Трамп откровенно посетовал: «Я думаю, что Россия готова. Думаю, у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. <…> Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее».
Что ж, похоже, в судьбе киевского режима и всей Украины начался обратный отсчет…