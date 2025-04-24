Владимир Зеленский опять вляпался в сандал и вызвал гнев президента США Дональда Трампа, причем теперь для этого ему даже не пришлось лететь в Вашингтон. Плохо скрываемое возмущение хозяина Белого дома вызвало активное противодействие киевского режима миротворческим усилиям США.

«Президент Украины хвастается на первой странице The Wall Street Journal, что Украина юридически не признает Крым российским. <…> Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при содействии президента Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения», — написал Трамп на своей странице в соцсети.

Уточнив, что никто и не требовал от Украины признать Крым российской территорией (явно намекая, что речь шла о признании геополитических реалий со стороны самих США), американский лидер тем не менее не упустил возможности уколоть Киев и его прежних и нынешних покровителей, которые «11 лет назад передали Крым России без единого выстрела».

«Если они хотят Крым, почему не боролись за него? В этом районе за много лет до „передачи полномочий Обамой“ также находились крупные российские базы подводных лодок. Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться!» — подчеркнул Трамп.