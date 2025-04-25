Взорванную машину у дома погибшего генерала Москалика увез эвакуатор

Остатки автомобиля, при взрыве которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, забрал эвакуатор. Видео с места опубликовало Первое Российское видеоагентство.

На кадрах видно, что переднюю часть машины взрыв уничтожил практически полностью, что свидетельствует о силе заложенной самодельной бомбы.

Припаркованный около дома на улице Нестерова городского округа Балашиха автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром в пятницу, 25 апреля. От разлетевшихся поражающих элементов на месте погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что источником взрыва стало заложенное в транспортное средство самодельная бомба. Криминалисты завели уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подрыв автомобиля и гибель высокопоставленного военного террористической атакой. Она не исключила, что к организации атаки причастны украинские спецслужбы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что убийством генерал-майора Москалика украинские власти в очередной раз продемонстрировали свою суть. Он добавил, что даже не смотря на переговоры о мире, нужно оставаться настороже.