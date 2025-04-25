Песков назвал визит Уиткоффа в Москву челночной дипломатией

США ведут челночную дипломатию с Россией, отправляя на переговоры Стива Уиткоффа уже второй раз с начала апреля. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что в личной беседе проще изложить все нюансы и довести позицию России до сведения американской стороны.

Встреча Путина и Уиткоффа длилась три часа. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал ее конструктивной и полезной.

По его словам, стороны обсуждали прежде всего возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной. При этом состоявшийся разговор позволил сблизить позиции двух стран, отметил представитель российских властей.