Дедолларизация: почему страны отказываются от американской валюты и что предложил Трамп | 360°

Мир 26 апреля 2024, 17:32 «И ты залюбишь меня как миленькая!» Трамп представил способ борьбы с дедолларизацией Дональд Трамп пригрозил санкциями отступникам от долларовой экономики Global Look Press

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«Чем дальше, тем страньше» действуют американские политики перед выборами. Дональд Трамп, судя по откровениям его команды журналистам, собрался в случае избрания на президентский пост решить проблему дедолларизации (ничего себе, в Штатах признали ее существование!) с помощью санкций. О том, почему это плохая идея для США, — в материале 360.ru.

Чтоб чужие боялись. Что Трамп пообещал сделать с отступниками от доллара?

Согласно анонимным сообщениям из источников, близких к кандидату в президенты США от республиканцев, Трамп рассматривает с советниками варианты наказаний для финансовых еретиков, посмевших отказаться от истинной веры. Простите, валюты.

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Причем пострадают от кары и враги, и друзья США. Друзья, вероятно, даже больше.

«Обсуждают, в частности, меры наказания для союзников или противников, ищущих активные способы вести двустороннюю торговлю в валютах, отличных от доллара. Варианты включают экспортный контроль, обвинения в валютных манипуляциях и тарифы», — сообщило информагентство Bloomberg.

Global Look Press

Первыми союзниками, которые могут попасть под горячую руку Трампа, журналисты назвали Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Обе страны, имеющие колоссальное значение для мирового нефтяного рынка, все ближе сходятся с БРИКС, хотя еще привязывают свою валюту к доллару. Это не может не раздражать Вашингтон.

«Экономические советники Трампа и его предвыборная кампания говорили, что именно на БРИКС будут направлены усилия во время возможного второго срока», — добавили журналисты.

В марте 2023 года Китай впервые провел оплату газа из ОАЭ в юанях, а не в долларах США. В ноябре 2023-го КНР и Саудовская Аравия подписали соглашение о валютном обмене. Вся торговля между Россией и Китаем также осуществляется в национальной валюте обеих стран.

Ни на что не намекаем, но сама по себе необходимость угрожать союзникам, чтобы те использовали доллар, много говорит о состоянии американской валюты.

Замкнутый круг дедолларизации. Кто на новенького?

При ближайшем рассмотрении оказывается, что Трамп в случае победы на ноябрьских выборах вообще-то намерен более активно продолжать то, что практикует сейчас Джо Байден. После того как Штаты попытались обложить санкциями Россию, что привело к лишению США любых рычагов воздействия на Москву и развязало ей руки, следующий на очереди — Китай, второй столп БРИКС.

Именно этим — отрезанием от долларовой системы — решил угрожать Пекину госсекретарь США Энтони Блинкен прямо перед поездкой в Китай.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпин / Global Look Press

«Китай не может иметь и то и другое. Он не может претендовать на позитивные дружеские отношения со странами Европы и в то же время создавать самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны. <…> Во время наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», — процитировал Блинкена телеканал Sky News.

Угрозой Штаты назвали активную торговлю КНР с Россией. Таким образом Блинкен на встрече глав МИД стран «Большой семерки» попытался оправдать провал западных санкций против Москвы.

Мы видим, как Китай делится станками, полупроводниками и другими предметами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную базу, деградации которой так сильно способствовали санкции и экспортный контроль. Энтони Блинкен

Бумажная армия США меж двух огней

По данным Международного валютного фонда, с 2001 года (а именно тогда американцы расчехлили санкционный гранатомет, начав использовать долларовую дубинку направо и налево) доля «зелени» в мировых валютных резервах, принадлежащих центральным банкам разных стран, упала с 73% до 59%. То есть дедолларизация — это не взявшаяся из ниоткуда идея двух последних лет, как пытаются убедить мир (да и в некоторой степени себя) Соединенные Штаты.

Справлялись с этой проблемой американские президенты по-разному. Как рассказал все тому же Bloomberg профессор Корнеллского университета и старший научный сотрудник Института Брукингса Эсвар Прасад, и Трамп, и Байден совершают разные, но одинаково опасные для доллара шаги.

По словам эксперта, Трамп ускорит разрушение институциональных основ, на которых зиждется доверие иностранных инвесторов к финансовым рынкам США, в то время как «сверхзаряженное оружие» Байдена — в частности, санкции против России — оттолкнет от доллара даже союзников.

Однако, как видно из заявлений команды миллиардера, прогноз Прасада уже не сбылся как минимум на 50%. В случае победы «сверхзаряженное оружие» санкций против своих и чужих республиканец продолжит использовать, как и Байден, вероятно, даже активее.

Пока оно не лопнет от перегрева.