Энтони Блинкен приехал в Китай: цели визита, последствия | 360°

Мир 25 апреля 2024, 16:18 Блинкен в Китае. Предложения, от которых грех не отказаться Политолог Подлесный: США продолжают линию Трампа по вытеснению Китая с рынка Global Look Press

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Американцы направили своего госсекретаря в Китай. Политик среди прочего привез «выгодное» предложение: притормозить все производственные мощности КНР, чтобы производители Соединенных Штатов смогли выйти на первый план. Ну и, конечно, надо отказаться от дружбы с Россией. Вот только едва ли это сильно заинтересует китайцев — они уже сделали свой выбор.

Визит госсекретаря США в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 апреля начал трехдневный визит в Китай. Он планирует провести переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине и встретиться с бизнес-сообществом. Возможно, состоится и прием у китайского лидера Си Цзиньпина, сообщили «Ведомости».

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Это уже вторая поездка в КНР Блинкена на посту госсекретаря США. Представители Китая сообщили, что цель визита — установление взаимопонимания для избежания соперничества. Однако американская сторона отметила, что собирается высказать китайцам свои претензии.

Визит начался с Шанхая. Блинкену оказали прием, несравнимый с тем, что получил канцлер Германии Олаф Шольц: того встретил заместитель мэра города Чунцин. Госсекретаря США приветствовал лишь местный партработник.

Цель визита Блинкена

Какие бы заявления ни звучали со стороны Китая и США, важно помнить: в международных отношениях нет правды, есть только интересы стран, напомнил 360.ru директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Блинкен неслучайно прибыл в Китай после того, как там побывали министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, глава МИД России Сергей Лавров и немецкий канцлер. Похоже, все попытки США зайти напрямую через Минфин или со стороны Евросоюза в лице Шольца не дали ожидаемого результата. Геннадий Подлесный

Американцы явно намерены продолжить ту экономическую политику, которую проводил 45-й президент США Дональд Трамп: вытеснить со своего рынка китайские товары и заместить их продукцией собственного производства. Торговый профицит складывается в пользу Китая, и этот дисбаланс хотят устранить, пояснил политолог.

«Хотя президента США Джо Байдена многие считают антиподом Трампа, он продолжает его линию на вытеснение китайцев с рынков Соединенных Штатов. И конечно, американцы попытаются перехватить инициативы в финансировании ряда проектов в чувствительных для Китая зонах, например в Африке», — уточнил Подлесный.

Global Look Press

Подоплека визита Блинкена заключается в том, чтобы пытаться убедить Китай снизить возможности его экономики с точки зрения производства товаров.

Возможно, это кажется нелогичным — приехать и сказать: «Уменьшайте свой валовый национальный продукт, потому что нам плохо». Но так все выглядит лишь на первый взгляд, заверил политолог.

США предлагают китайцам снизить количество и объем ВВП. Но за счет этого поднимется цена на товары и можно будет получить еще большую прибыль. Все как по учебникам, которые американцы сами издавали и учили по ним еще наших экономистов типа Егора Гайдара. Геннадий Подлесный

Кроме того, Вашингтон и союзники хотят, чтобы Пекин прекратил оказывать поддержку Москве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И на встрече во время Мюнхенской конференции по безопасности, февраль 2024 года. Фото: Ren Pengfei / Global Look Press

Выбор КНР в пользу Россиии

Однако власти Китая четко понимают, что любое замедление экономического роста страны невосполнимо скажется впоследствии, убежден политолог. Не говоря уже о том, что просто нелепо останавливать свои заводы в угоду Соединенным Штатам — это для КНР очевидно. И здесь очень большой контраст с тем, что предлагает Россия.

«Когда Лавров встречался с китайским коллегой, то рассказал, что российская сторона как раз заинтересована в том, чтобы Китай наращивал экономическую мощь. И это позитивно скажется на экономических отношениях между двумя странами», — подчеркнул Подлесный.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Дело в том, что при сотрудничестве с китайской стороной Россия будет поставлять свои ресурсы, как это было раньше с Европой. Взаимообмен в торговле и технологиях пойдет в плюс обеим державам.

Только за 2023 год рост экономических отношений с КНР составил более 24%, или 240 миллиардов в долларовом исчислении.

Китай имеет право выбора: он может согласиться с тем, что предлагают США, то есть затормозить развитие своей экономики, порвать отношения с Россией и за это получить какую-то возможную прибыль. Либо в КНР вежливо выслушают Блинкена и пошлют его туда, куда послали всех предыдущих западных посетителей. Геннадий Подлесный

Кроме России, в мире больше нет ни одного государства, которое располагало бы такими потенциальными ресурсами энергоносителей, добавил собеседник 360.ru. Причем ресурсы не только есть: их готовы поставлять в Китай по приемлемой цене.

Помимо экономики, есть и политическая составляющая.

«Китай готовится к 2027 году перевооружить свою армию флот и стать первым в мире по всем военным показателям. Сейчас в КНР строят одновременно три новейших уникальных авианосца. Китайцы четко дали понять, что через три года будут решать вопрос с Тайванем более решительно», — рассказал Подлесный.

Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Китай не заявлял, что Тайвань будет присоединен с помощью вооруженных сил. Однако воссоединение мирным путем может произойти только в том случае, если экономическая, военная и политическая мощь КНР станет настолько большой, что США не решатся выступить в поддержку острова.

«Поэтому сейчас вопросы взаимодействия Москвы и Пекина имеют первостепенное значение. И совместные учения, которые стали проводить на регулярной основе, в том числе военно-морские учения России, Китая и КНДР, говорят, что сделан выбор в пользу союза с Россией», — заключил политолог.