США пригрозили Китаю новыми санкциями за поддержку России | 360°

Мир 26 апреля 2024, 16:22 США пригрозили Китаю новыми санкциями за поддержку России Блинкен пригрозил Китаю санкциями за бездействие в ограничении помощи России РИА «Новости»

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Продолжение поставок товаров двойного назначения из Китая в Россию приведет к новым ограничениям со стороны США. С таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Ван И. Видео с выступлением руководителя Госдеп опубликовал на своем YouTube-канале.

Блинкен подчеркнул, что США уже ввели санкции против ряда китайских компаний. Поэтому, если страна продолжит торговлю санкционной продукцией с Россией, список расширят.

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«Я повторил нашу серьезную обеспокоенность по поводу поставок КНР компонентов двойного назначения в Россию. Мы готовы принимать все меры, если с китайской стороны не последуют какие-либо действия», — заявил Блинкен.

Госсекретарь США заметил, что, сохраняя отношения с Россией, Китай разрушает только выстроенные отношения с западными странами, которые увидели угрозу для себя в расширении российского военно-промышленного комплекса.

«Обеспечение трансатлантической безопасности — это коренной интерес США. В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», — обратил внимание дипломат.

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал введенные санкции способом давления и блокады научно-технической и торгово-экономической сфер страны. Он подчеркнул, что в данном случае речь не идет о честной конкуренции. В результате возникают новые большие риски.