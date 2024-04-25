Байден или Трамп: результаты опросов американцев перед выборами президента США | 360°

Чем ближе Соединенные Штаты Америки к выборам, на которых схватка за Белый дом развернется между действующим президентом Джо Байденом и Дональдом Трампом, тем сильнее накаляются страсти в СМИ. Что характерно, уже сейчас заметны как минимум три проблемы, которые нынешний лидер не решил и решить в силу разных обстоятельств не сможет. О трех причинах отказа американцев голосовать за Байдена — в материале 360.ru.

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Причина 1. Возраст

Представьте себе, американцы начали подозревать, что их 81-летний президент не блещет здоровьем. Вернее, для пенсионера он еще, конечно, ого-го. А вот для президента страны, считающей себя, как любят повторять там, «единственной сверхдержавой» (где-то саркастически хмыкнул один Китай), старик Джо просто может не справиться с нагрузкой — физической, умственной и моральной.

Американская редакция газеты The Sun обсудила опасения электората Демократической партии из-за состояния здоровья президента с директором исследовательской компании JL Partners Скарлетт Магуайр.

По ее данным, опрос показал, что в США примерно 40% респондентов волнуются не только о том, сколько еще раз Байдену предстоит споткнуться на трапе самолета или поздороваться с невидимыми собеседниками.

«Мы спросили американцев, думают ли они вообще, что Байден будет жив через четыре года… Четверо из 10 не думают, что он дотянет до конца», — пояснила Магуайр.

Global Look Press

И без опасений по поводу смерти Байдена прямо на посту президента Америке есть о чем подумать. Напомним, относительно недавно отгремело дело о ненадлежащем хранении президентом США секретных документов. Спецпрокурор Роберт Хур тогда пришел к выводу, что состава преступления фактически нет, а вот проблемы с памятью есть — и немаленькие.

Согласно докладу Хура, Байден во время дачи показаний забыл, когда стал еще вице-президентом при Обаме, а также не назвал год смерти собственного старшего сына Бо.

Когда эти факты стали известны общественности, американский лидер откровенно вспылил и выступил с обращением к американцам.

Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я снова поставил эту страну на ноги. Джо Байден

Предположим, что с последним утверждением многие поспорят. Но Белый дом повторяет, как заведенный: с президентом все отлично, он активен, как никогда, любые разговоры об обратном — пропаганда Трампа. Или Путина. Или Си Цзиньпина.

Кого там еще не любят демократы?

«Я не могу поверить, что вы задаете мне такой вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос. Позвольте мне внести ясность: в течение последних нескольких лет врач президента предоставлял исчерпывающую информацию о его здоровье», — заявила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, отвечая журналисту радио WBT, который уточнил, не болеет ли американский президент деменцией.

Для справки, разговоры об этом подогреваются не только и не столько противниками Байдена, сколько Белым домом, который отказывается направить президента США на когнитивный тест. Трамп, например, проходил этот тест неоднократно.

Более того, опрос показал, что от Байдена все больше откалывается его «фирменный» электорат — молодые (смешно) и небелые американцы.

Только за последние дни президент заставил жителей Штатов, в том числе тех, кто раньше голосовал за демократов, искренне задуматься, а можно ли доверять такому человеку ядерную кнопку. Потому что экономику точно нельзя.