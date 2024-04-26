В Госдепе признались в поиске возможностей для использования российских активов | 360°

Мир 26 апреля 2024, 00:18 В Госдепе признались в поиске возможностей для использования российских активов Госдеп: США и G7 не перестали искать возможности для использования активов РФ РИА «Новости»

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США и «Большая семерка» (G7) не перестали оценивать возможности по использованию суверенных активов России. В этом признался заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель. Его слова привело РИА «Новости».

«Что касается суверенных активов, то эти вещи мы продолжаем прорабатывать с нашими партнерами в G7, оценивая опции и пути, которые возможны в различных юридических и судебных системах в нашей коалиции», — заявил Патель на брифинге.

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По словам чиновника, Госдепартамент пока не готов сообщить о конкретных шагах по использованию российских активов.

Ранее в США приняли закон о возможности конфискации активов России в пользу Украины. Согласно документу, президент Джо Байден может принять такое решение без утверждения конгресса.

По мнению сотрудника Корнелльского университета Эсвара Прасады, такое решение может спровоцировать волну дедолларизации во всем мире.

В российском МИД пообещали, что власти страны будут использовать все инструменты в ответ на конфискацию активов. В частности, Россия сможет изъять замороженные активы европейских и американских компаний. Кроме того, в дипведомстве заявили о готовности понизить уровень дипломатических отношений с США.