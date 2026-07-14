Сегодня 20:50 Рыбный тупик. Как российская треска оказалась сильнее санкционной политики ЕС Экономист Корнеев: запрет ввоза российской трески в Европу ударит по потребителю Фото: Belkin Alexey / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Брюссель вновь оказался в санкционном тупике, и на этот раз одним из препятствий стала обычная рыба. Глава евродипломатии Кая Каллас выступила с неожиданным заявлением: она и представить не могла, что этот продукт способен настолько осложнить ключевые геополитические процессы. Насколько Европа зависит от российской рыбы, обо что еще споткнулась европейская политика и что это говорит о реальной цене санкционного давления, разбирался 360.ru.

Геополитическая рыба На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС Кая Каллас фактически признала фиаско: предложение Еврокомиссии о запрете на импорт российской рыбы исключили из обсуждения очередного, 21-го пакета антироссийских санкций. «Когда я пришла на эту работу, не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — сказала глава евродипломатии, отвечая на вопрос журналистов о судьбе эмбарго на российскую рыбу. Заявление, вызвавшее волну обсуждений, аналитики уже окрестили симптомом глубокого кризиса внутри Евросоюза. Кроме того, Каллас признала, что все санкции против России причиняют боль экономике ЕС, и призвала европейцев еще немного потерпеть. В России на рассуждения главы евродипломатии отреагировали с иронией. Заинтересовавшейся морепродуктами чиновнице ответила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Пока Каллас разбиралась с геополитическим значением рыбы, она протухла. И не только рыба», — заметила она в беседе с KP.RU.

Фото: РИА «Новости»

Почему ЕС не принял 21-й пакет санкций Действительно, дело не только в рыбе. Судя по информации Bloomberg, главными спорными вопросами, которые не позволили согласовать новый пакет рестрикций, стали ограничения на транспортировку российского сжиженного природного газа и меры в отношении австрийского банка Raiffeisen Bank International. Странам также не удалось прийти к общему знаменателю по решению о заморозке потолка цен на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель. В Raiffeisen Bank International происходящее комментировать отказались. «Нам неизвестно о каких-либо ограничениях против группы RBI, обсуждаемых в Брюсселе», — сказали представители холдинга в беседе с РБК. Тем не менее уже сам факт обсуждения этого вопроса говорит о том, что европейские чиновники готовы заходить даже в чувствительные для своих же стран секторы.

Фото: РИА «Новости»

Как антироссийские санкции вредят самой Европе Почему согласовывать антироссийские санкции становится все проблематичным, объяснила 360.ru политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко, указав на системную проблему. «С каждым новым пакетом это согласование происходит все сложнее и сложнее. Основные «ковровые» санкции уже состоялись: это банковская система, энергетика, нефтегаз, туризм. И сейчас остается искать какие-то лазейки для того, чтобы, во-первых, сохранить видимость эскалации, а во-вторых, не допустить возможностей для России и российских партнеров совершать коммуникации в обход ограничений», — пояснила она. По словам политолога, санкции бьют по интересам самого Евросоюза, что наглядно видно на примере Германии, где закрываются предприятия гражданского сектора, а единственный трек, демонстрирующий прирост, — военно-промышленный комплекс. «А ведь это не основа экономики для Германии. Немецкий рывок, особенно после распада СССР, был основан на доступном, дешевом и стабильном российском газе, от которого немцы сами отказались. И таких примеров можно найти очень много, когда фактически ударили по собственным же интересам», — отметила Войко.

Фото: РИА «Новости»

Последствия очевидны: это и рост госдолга, и высокие инфляционные показатели, и тарифы на электроэнергию. Даже жара, обрушившаяся на Европу этим летом и сделавшая использование кондиционеров абсолютной необходимостью, показала, как европейцы экономят электричество. Политолог также добавила, что такие страны, как Греция и Мальта, через воды которых проходят танкеры с российской нефтью, заинтересованы в сохранении стабильного дохода, поэтому дальнейшее давление в этом направлении не входит в их интересы. Удар по потребителю: насколько Европа зависит от российской рыбы Экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев в беседе с 360.ru провел неожиданную параллель. По его мнению, рыбный вопрос во многом перекликается с энергетическим. «Это та же самая история, что с энергоносителями. Конечно, можно отказаться от российских энергоносителей, и даже частично можно их заменить, только результат налицо. Американская промышленность растет, китайская промышленность растет на российских энергоносителях. А европейская — химическая и металлургическая и другие — падает практически вертикально вниз», — объяснил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, если Европа все же решится на ограничение потребления российской рыбы, это приведет к перераспределению потоков и в конечном итоге отразится на ценах.

Российская рыба пойдет в другое место, а та рыба, которая шла в другие места, пойдет в Европу. Но это будет уже дороже, потому что плечо логистическое увеличится. Любая страна, которая что-то ограничивает, потом получает дороже. Валерий Корнеев

Отдельно собеседник 360.ru остановился на предложении Еврокомиссии по запрету на ввоз российской трески. С учетом квот на ее вылов в Баренцевом море это могло бы критически ударить по европейскому потребителю. «Это также обернется увеличением цен. Россия будет продавать кому-то другому, этот другой будет за более высокие цены продавать Европе. В итоге это та же российская треска, только с другими накладными и дороже. Вот и все», — указал Корнеев. Продолжение помощи Украине, несмотря на боль санкций Признание Каллас о вреде санкций для экономики ЕС не помешало ей сделать и другое заявление — о том, что помощь Украине необходимо продолжать. По словам Войко, отказаться от своего нынешнего курса ЕС не в состоянии.

С одной стороны, подчеркивается и признается, что санкции для экономики Европы не проходят бесследно. Видимо, это уже настолько выражено, что скрывать сложно. С другой стороны, отказаться от своего пути по поддержке Украины, когда на кон было поставлено все, хедлайнеры нынешнего ЕС не могут. Евгения Войко

В противном случае, отметила эксперт, европейским чиновникам придется расписаться в своей полнейшей некомпетентности, и это минимум последствий. Максимум же — это определенные обязательства, в том числе финансовые, перед лоббистами санкций, которые выполняли элиты.

Фото: РИА «Новости»