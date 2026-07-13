Запрет на импорт российской рыбы вычеркнули из нового санкционного пакета ЕС
Каллас пожаловалась на «геополитическое значение» импорта российской рыбы
Встреча министров иностранных дел стран Евросоюза об утверждении очередного пакета антироссийских санкций закончилась безрезультатно. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас. Запись выступления доступна на YouTube-канале Reuters.
Каллас заявила, что участники встречи не смогли прийти к единому мнению о новом потолке цен на российскую нефть.
«У нас нет согласия по 21-му пакету, хотя мы находимся близко», — заявила глава европейской дипломатии.
Также она отметила, что из предложенного Еврокомиссией списка из 250 пунктов главы внешнеполитических ведомств исключили запрет на импорт российской рыбы и морепродуктов.
«Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение и осложняет многие важные геополитические процессы», — добавила Каллас.
В понедельник, 13 июля, Совет Евросоюза опубликовал постановлении о введении санкций против российского холдинга VK и его дочерней компании ООО «Коммуникационная платформа», разработавшая и выпустившая мессенджер «Макс». В пресс-службе компании заявили, что на работе установленных у пользователей приложений санкции никак не повлияют и все сервисы продолжат работу в обычном режиме.