Запрет на импорт российской рыбы вычеркнули из нового санкционного пакета ЕС

Встреча министров иностранных дел стран Евросоюза об утверждении очередного пакета антироссийских санкций закончилась безрезультатно. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас. Запись выступления доступна на YouTube-канале Reuters .

Каллас заявила, что участники встречи не смогли прийти к единому мнению о новом потолке цен на российскую нефть.

«У нас нет согласия по 21-му пакету, хотя мы находимся близко», — заявила глава европейской дипломатии.

Также она отметила, что из предложенного Еврокомиссией списка из 250 пунктов главы внешнеполитических ведомств исключили запрет на импорт российской рыбы и морепродуктов.

«Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение и осложняет многие важные геополитические процессы», — добавила Каллас.

В понедельник, 13 июля, Совет Евросоюза опубликовал постановлении о введении санкций против российского холдинга VK и его дочерней компании ООО «Коммуникационная платформа», разработавшая и выпустившая мессенджер «Макс». В пресс-службе компании заявили, что на работе установленных у пользователей приложений санкции никак не повлияют и все сервисы продолжат работу в обычном режиме.