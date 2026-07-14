Глава МИД Литвы пожаловался на раскол в ЕС из-за России

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис пожаловался, что провал попыток ЕС согласовать 21-й пакет санкций выявил глубокий раскол в объединении в подходе к России. Об этом сообщило издание Diena .

«Эта тенденция, которая проявилась, вероятно, в 20-м, а также в 21-м пакете [санкций], заключается в том, что страны все чаще ставят свои экономические интересы на первое место и, таким образом, откладывают принятие более радикальных решений или просто склонны пересматривать ранее принятые решения», — пожаловался он.

Будрис добавил, что самым большим препятствием стало ужесточение санкций на транспортировку сжиженного газа. В мире не так много судов, способных его перевозить. Большая их часть находится в Европе.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас призвал европейцев немного потерпеть «короткую боль», причиняемую антироссийскими санкциями экономике ЕС.