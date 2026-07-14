Каллас признала боль для экономики ЕС от антироссийских санкций
Каллас призвала ЕС потерпеть боль от санкций ради давления на Россию
Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе признала, что антироссийские санкции причиняют боль экономике Евросоюза. На пресс-конференции она призвала европейцев немного потерпеть, сообщил ТАСС.
Каллас отметила, что в ЕС уже приняли столько пакетов санкций, что в ряде стран политический консенсус ушел в сторону. Кроме того, на подходе и выборы. Но она уверена, что для экономики ЕС лучше всего, если украинский конфликт закончится.
«Поэтому мы должны усилить давление на Россию и оказать помощь Украине. Мы должны согласиться на короткую боль ради долгосрочного выигрыша»», — подчеркнула Каллас.
Она добавила, что из пакета предложений Еврокомиссии уже исключили запрет на поставки рыбы и морепродуктов. Также продолжится работа над визовыми ограничениями для участников спецоперации.