Euronews: Каллас делает многое, чтобы лишиться поддержки в ЕС

Глава европейской дипломатии Кая Каллас делает очень многое, чтобы потерять поддержку в институтах ЕС. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на дипломатов.

«Каллас не очень хороша в налаживании альянсов в Евросовете», — отметил один из них, пожелавший остаться инкогнито.

Собеседники телеканала добавили, что в последнее время недовольство Каллас только усилилось. Особое внимание уделяют ее высказываниям, которые выходят за привычные рамки консенсуса стран ЕС.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявлял, что Каллас умудрилась вызвать раздражение у всех. Так он отреагировал на публикации в западных СМИ, что полномочия чиновника могут урезать.

Ранее Каллас потребовала от России ограничения численности войск и прекращения огня на Украине. Глава МИД Сергей Лавров назвал желания Каллас идиотскими.