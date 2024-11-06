Республиканский сенат. Инициативам демократов настанет конец?
Американист Дудаков: республиканское большинство в сенате поможет Трампу
Президентские выборы в США можно считать практически завершенными. Штаб и сторонники Дональда Трампа празднуют победу, да и он сам не скрывает радость триумфа. Голоса избирателей еще считают, но уже известно, что большинство мест в сенате и палате представителей получили республиканцы. Что это значит и к чему приведет, разбирался 360.ru.
Выборы президента США — 2024: предварительные результаты
Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал Дональда Трампа избранным 47-м президентом Соединенных Штатов. С победой его также поздравили главы и премьер-министры многих государств: например, Франции, Венгрии, Великобритании, Италии, Швеции, Турции, Израиля. Тем не менее окончательное слово за выборщиками: их голоса члены конгресса подсчитают только 6 января 2025 года.
Сам Трамп объявил о своей «политической победе» и посулил «золотую эпоху» для США. Миллиардер Илон Маск, которому республиканец в случае своей победы гарантировал «влиятельную должность», пообещал улучшить эффективность американского правительства.
Кроме того, Республиканская партия получила контроль над сенатом, завоевав два дополнительных места. Теперь их 51 против 49 у демократов. В палате представителей «красные» тоже в большинстве: там у них 195 мест, у оппонентов — 174.
На что повлияют республиканцы в сенате
Для демократов потеря мест в сенате стала большим разочарованием. Они понимали, что проигрывают выборы президента, тем не менее надеялись сохранить большинство, чтобы остаться у власти. Но шалость не удалась, написал Reuters.
Сенатор-республиканец из Вайоминга Джон Баррассо заявил, что главные приоритеты его соратников — более низкие цены, меньшие расходы, безопасные границы и американское энергетическое доминирование. Кстати, в новом году Республиканская партия впервые за 18 лет сменит своего лидера в сенате.
Скорее всего, противники Камалы Харрис заблокируют или отложат в долгий ящик большинство ее инициатив, особенно тех, что касаются внешней политики. А именно — новые транши помощи для Украины, Израиля, поддержку НАТО.
Хотя многие надеялись на равное разделение кресел в сенате, ясно, что об этом уже речи не идет. Республиканцы отыграли 51 место, напомнил в беседе с 360.ru политолог-американист Малек Дудаков, то есть составили собственное большинство.
Если на выборах победила бы вице-президент США Камала Харрис (что маловероятно, учитывая нынешнюю динамику президентской гонки), ей сходу пришлось бы столкнуться с недружественным сенатом, который будет блокировать любые ее решения.
Малек Дудаков
Американист уточнил, что Дональду Трампу выгодно республиканское большинство в сенате: это поможет и в принятии реформ, и в утверждении собственного кабинета министров, и в назначении федеральных судей и судей Верховного суда.
«Это все важная история для республиканцев, ну и в целом для американских политиков», — подытожил Дудаков.