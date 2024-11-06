Республиканский сенат. Инициативам демократов настанет конец?

Президентские выборы в США можно считать практически завершенными. Штаб и сторонники Дональда Трампа празднуют победу, да и он сам не скрывает радость триумфа. Голоса избирателей еще считают, но уже известно, что большинство мест в сенате и палате представителей получили республиканцы. Что это значит и к чему приведет, разбирался 360.ru.

Выборы президента США — 2024: предварительные результаты

Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал Дональда Трампа избранным 47-м президентом Соединенных Штатов. С победой его также поздравили главы и премьер-министры многих государств: например, Франции, Венгрии, Великобритании, Италии, Швеции, Турции, Израиля. Тем не менее окончательное слово за выборщиками: их голоса члены конгресса подсчитают только 6 января 2025 года.

Сам Трамп объявил о своей «политической победе» и посулил «золотую эпоху» для США. Миллиардер Илон Маск, которому республиканец в случае своей победы гарантировал «влиятельную должность», пообещал улучшить эффективность американского правительства.

Кроме того, Республиканская партия получила контроль над сенатом, завоевав два дополнительных места. Теперь их 51 против 49 у демократов. В палате представителей «красные» тоже в большинстве: там у них 195 мест, у оппонентов — 174.