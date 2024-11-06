Маск рассказал, что планирует делать в случае победы Трампа

Американский миллиардер Илон Маск планирует улучшить эффективность правительства Соединенных Штатов, если его возьмут на работу. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карслону.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах обещал назначить Маска на официальный пост в правительство. Бизнесмен отметил, что кабмин страдает от бюрократии и обилия новых государственных ведомств.

«Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая, думаю, крайне необходима», — сказал Маск.

Он подчеркнул, что в правительстве наблюдается «чрезмерное регулирование» и агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности. Маск уже намекнул на то, что готов стать сотрудником Белого дома. Он опубликовал в Сети фотоколлаж с раковиной в руках на фоне Овального кабинета.