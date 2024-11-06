Трамп стал избранным президентом США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным президентом Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на спикера палаты представителей Майка Джонсона сообщило Reuters.
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