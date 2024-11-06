Трамп объявил о победе на выборах президента США
Дональд Трамп назвал себя 47-м президентом США
Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп в ходе встречи со сторонниками во Флориде заявил о своей «политической победе» на выборах президента. Его слова привел телеканал Fox News.
«Это политическая победа, которой прежде история США еще не знала», — сказал Трамп.
Будущий президент страны пообещал, что срок его правления станет для США «золотой эпохой».
«Уверен, что члены Республиканской партии США также выиграют большинство в сенате и сохранят политический контроль над палатой представителей», — добавил он.
Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил о готовности улучшить работу правительства США, если его примут на работу. Он указал, что в настоящее время кабинет министров страдает из-за обилия новых государственных ведомств и бюрократии, поэтому ему необходимы кардинальные реформы.