Трамп объявил о победе на выборах президента США

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп в ходе встречи со сторонниками во Флориде заявил о своей «политической победе» на выборах президента. Его слова привел телеканал Fox News .

«Это политическая победа, которой прежде история США еще не знала», — сказал Трамп.

Будущий президент страны пообещал, что срок его правления станет для США «золотой эпохой».

«Уверен, что члены Республиканской партии США также выиграют большинство в сенате и сохранят политический контроль над палатой представителей», — добавил он.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил о готовности улучшить работу правительства США, если его примут на работу. Он указал, что в настоящее время кабинет министров страдает из-за обилия новых государственных ведомств и бюрократии, поэтому ему необходимы кардинальные реформы.