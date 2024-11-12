12 ноября 2024 01:07 Реформаторы мира. Что предвещает диалог Путина и Трампа Политолог Рубаев: Путин и Трамп нацелены на диалог и изменение мира 0 0 0 Фото: Гамбург, Германия — Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20, Гамбург, 7 июля 2017 года. Mikhail Klimentyev / Global Look Press Мир

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Дональд Трамп готов к разговору с Владимиром Путиным, а российский президент, по информации Кремля, не отвергает возможности диалога с американским коллегой. Эти новости не по нутру украинским политикам, хотя они, как и все прежние ненавистники 47-го президента США, стараются «переобуться в полете». Но едва ли это поможет — мир обречен на перемены.

Трамп и Путин могут встретиться? Победивший на выборах в США Дональд Трамп сразу заявил, что готов переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Последний раз они беседовали еще до начала СВО. Но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока организацию встречи лидеров сверхдержав никто не ведет. Трамп не раз утверждал, что у него отличные отношения с российским лидером: по словам миллиардера, они всегда хорошо ладили, а между Москвой и Вашингтоном никогда не стояла угроза войны. При этом новоизбранный 47-й президент Соединенных Штатов напомнил, что он как никто был «суров с Путиным»: и санкции ввел, и русский газопровод в Европу практически заблокировал. В свою очередь, Путин отметил, что слова американского коллеги о желании восстановить отношения с Россией покончить с украинским кризисом, заслуживают внимания. Он также поздравил Трампа с избранием и признался, что его мужественное поведение во время покушения было впечатляющим.

Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Как Трамп относится с России Еще во время первой избирательной кампании в 2016 году оппоненты Трампа начали приписывать ему излишне крепкую дружбу с Москвой. Обвиняли в нелегальных сделках с русскими олигархами и страсти к русским девицам низкой социальной ответственности. Почему именно Россия, а не Китай? Потому что СССР и его преемница, Российская Федерация — извечный «спаринг-партнер» США в мировом противостоянии. К тому же у миллиардера определенно есть нежность к славянкам. Его первая жена, Ивана Зельничкова, была из Чехословакии, а нынешняя Мелания Кнавс — из Словении.

Фото: Владимир Путин, Дональд и Милания Трамп, Хельсинки, июль 2018 года. Kremlin Pool / Global Look Press

После первого избрания Трампа президентом демократы словно с цепи сорвались: «Бизнесмену помогли выиграть русские хакеры!», «Трамп отдаст ядерные секреты США русским в благодарность за помощь в победе!». Даже салют на инаугурации приписали умельцам из Сергиева Посада, которых якобы специально вызвали для этого в Вашингтон. На деле Трамп прежде всего стоит за свою страну. Он готов совершать для нее выгодные сделки, торговаться, ловчить. Если это принесет пользу другой стороне, миллиардер будет только рад, но его забота: США и американцы. Он — воплощение тезиса о том, что в политике нет друзей, есть только сторонники.

Фото: Global Look Press

Владимир Путин как-то отметил, что во времена правления Трампа американо-российские ухудшились настолько, что даже при холодной войне были лучше. Тем не менее Трамп публично всегда восхищался российским лидером, старался ладить с Россией и Китаем. Особенно в свете того, что это ядерные державы. Но такое отношение не всем по душе, прежде всего Украине. Ее президент Владимир Зеленский довольно желчно комментировал все предложения Трампа по поводу мирного завершения конфликта и откровенно делал ставку на демократов Джо Байдена и Камаллу Харис. Это не выгорело, и теперь приходится спешно задабривать спонсора.

Фото: Global Look Press

Точнее — возможного спонсора, ведь Трамп не раз заявлял, что планирует перекрыть ручей щедрой американской помощи и вообще приложить все силы, чтобы закончить конфликт. В офисе президента Украины уже проговорились, что будут вынуждены смириться с любым решением американца, если на него согласится Путин, сообщила «Страна.ua». Часть украинских политиков уверена, что Трамп ненавидит Зеленского, потому их отношения будут очень плохие и, возможно, окончатся скорой отставкой последнего. Оптимисты же считают, что президенты Украины и США отлично ладят и будут работать душа в душу.

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский с Дональдом Трампом, в Нью-Йорк, 27 сентября 2024 года. Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Украина — чемодан без ручки Глупо было бы полагать, что в таком государстве, как Соединенные Штаты Америки, все может зависеть от одного президента, отметил в разговоре с 360.ru политолог Аслан Рубаев. Хотя, когда такая сильная личность, как Трамп, займет место в Белом доме, между Москвой и Вашингтоном будут более конструктивные отношения. «Россия и Соединенные Штаты — две сверхдержавы. И у сверхдержав, естественно, есть свои национальные интересы. У нас с американцами они пересекаются в Европе и на Ближнем Востоке, так что будет поле для дискуссий, чтобы решить вопрос с ирано-израильским напряжением», — сказал Рубаев.

Фото: Митинг республиканцев в поддержку Израилю, Вашингтон, 7 октября 2024 года. Aaron Schwartz / Global Look Press

Но главное — стороны могут выйти на более-менее адекватное урегулирование украинского конфликта, отметил политолог. У России там есть свои интересы, для США Украина сейчас «чемодан без ручки»: нести тяжело, а бросить нельзя, ведь это будет удар по репутации НАТО, которая обещала и гарантировала украинской стороне безопасность.

Что касается взаимоотношений Трампа с Путиным, то они всегда были нормальными. Обе стороны осознавали риски напряжения между Россией и США, важность нормальных отношений между странами. Это не понимали американские демократы последние четыре года. Сейчас конструктива будет больше, но и напряжения — тоже. Аслан Рубаев

Пока остается лишь наблюдать за развитием событий. В любом случае даже самый плохой мир лучше большой ссоры.

Фото: Дональд Трамп на предвыборном митинге, октябрь 2024 год. Jen Golbeck / Global Look Press

Последствия избрания Трампа Трамп — политик, который намерен, судя по его выступлениям, больше наводить порядок внутри Соединенных Штатов, особенно в первый год, а может быть, и весь свой президентский срок. Рубаев подчеркнул, что это ослабит позиции США. А вот для БРИКС добавит экономических перспектив.

Думаю, мы увидим очень серьезную и глубокую перестройку того мироустройства, которое существовало последние 30 лет. Мы сейчас стоим на пороге изменений, сравнимых с теми, что случились после Второй мировой войны. Впереди нас ждут удивительные четыре года. Аслан Рубаев

Политолог предположил, что сильно изменится мировое право. Кроме того, преобразования ждут Организацию Объединенных Наций. В связи с этим роль Трампа — реформаторская. Хотя во многом мир уже сам начал перестраиваться и его центробежные силы пришли в определенное действие.