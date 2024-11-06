Победа Трампа на выборах в США привела киевлян в ужас

Жители Киева с ужасом отреагировали на победу Трампа на выборах президента США

Жители Киева не поверили, что Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, сможет остановить украинский конфликт. Об этом сообщило агентство УНИАН по итогам уличного опроса.

Большинство респондентов вообще отказались комментировать ситуацию, а те, кто согласился, отнеслись к ситуации в США или скептически, или «с ужасом».

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что, как истинный бизнесмен, Трамп терпеть не может тратить деньги на «прихлебателей и приживалок», к которым относится и режим на Украине.

По мнению телеканала CNBC, Владимир Зеленский после победы Трампа не сможет рассчитывать на возвращение территорий, утраченных Украиной с 2014 года. Более того, новый президент США сможет заблокировать финансовую помощь стране и тем самым принудительно остановить боевые действия.