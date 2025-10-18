Орбан готовит площадку, Путин и Трамп — сенсацию. Что известно о грядущей встрече в Венгрии
После телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа вечером 16 октября президент США анонсировал личную встречу с российским коллегой. Местом саммита предложили Будапешт: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже сообщил об активной подготовке к встрече. Главное о новых переговорах — в материале 360.ru.
Где и когда пройдет встреча Путина и Трампа
В Венгрии есть три площадки для организации встречи делегаций на высоком уровне. Предположительно, Орбан примет Путина и Трампа в официальной резиденции «Кармелитское подворье» — на территории бывшего монастыря кармелитов.
В 2019-м он встречал на этой площадке президента России, а в 2024 году — бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Еще одно возможное место проведения переговоров — стадион «Пушкаш-Арена». Здесь в прошлом году состоялся неформальный саммит ЕС. Также встречу Путина и Трампа могу организовать в архитектурном конкурсе «Варкерт-базар» на Замковом холме в Буде.
По словам Трампа, переговоры могут пройти в течение двух недель. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик», — сказал он.
Почему для встречи Путина и Трампа выбрали Венгрию
Венгерскую столицу для встречи предложил Трамп, а Путин поддержал идею. Не исключено, что страну выбрали из-за обсуждения переговоров украинского конфликта, который разворачивается недалеко от ее границ.
Кроме того, Венгрия занимает особое место, поскольку проводит независимую политику по сравнению с другими странами ЕС и выступает за сохранение дипломатических и экономических связей с Россией.
Интересно
Сам Трамп открыто демонстрирует симпатию к Орбану: он один из немногих среди европейских лидеров нашел с главой США общий язык. Их объединяют консервативные взгляды, стремление отстаивать интересы населения и прагматичный подход.
Выбор Будапешта является элементом престижа для Орбана и подчеркивает авторитет Венгрии накануне предстоящих выборов. Участие страны в переговорах России и США продемонстрирует Евросоюзу ее важную роль в международной политике.
Безопасность саммита Путина и Трампа в Венгрии
Пока точная дата проведения саммита неизвестна, эти и другие подробности встречи обсудят глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Венгрия уже заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров и въезда-выезда для российского лидера.
«Мы с уважением ждем президента Путина, разумеется, гарантируем, что он может приехать в Венгрию, успешно провести здесь переговоры и вернуться домой. Ничего согласовывать тут ни с кем не надо, мы суверенная страна, мы с уважением примем здесь президента Путина», — подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
О надежности и безопасности встречи также заявил Орбан.
Благодаря давнему мирному лидерству и доверительным партнерским отношениям мы обеспечим надежную, безопасную и политически стабильную среду.
Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии
Премьер выразил мнение, что Будапешт — единственное подходящее место в Европе для переговоров Путина и Трампа.
Маршрут Путина в Венгрию
Обеспечение безопасного воздушного коридора для Путина — один из самых сложных вопросов грядущей встречи. Венгрия окружена странами НАТО — союзниками Украины, враждебно настроенными по отношению к России.
Визит в Будапешт возможен только при гарантиях со стороны США как ведущего государства Североатлантического альянса и надежном военном прикрытии со стороны России.
Есть два варианта маршрута:
- Черное море: Москва — Сочи — Черное море вдоль Турции — Турция — Болгария или Греция — Сербия — Будапешт;
- через Каспий: Москва — Каспийское море — Азербайджан — Турция — Болгария или Греция — Сербия — Будапешт.
В обоих случаях важно решить вопрос с пролетом между Турцией и Сербией через Болгарию и Грецию. Предположительно, именно здесь используют гарантии США или даже сопровождение истребителя во избежание возможных ЧП.
Не исключается и смена площадки. Альтернативой могут стать Саудовская Аравия, Катар или ОАЭ. Среди возможных переговорных площадок называют Белоруссию и Китай.
Песков сообщил, что конкретики пока нет.
«Сначала созвонятся и встретятся они, начнут обсуждать все вопросы. Вопросов много, нужно определить команды. И так далее. Поэтому все будет поэтапно», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Реакция Евросоюза на встречу Путина и Трампа в Венгрии
Препятствий для поездки Путина в Венгрию нет, сообщили в Еврокомиссии. Санкции не включают запрет на визиты. При этом МИД Германии призвал арестовать Путина, когда он приедет на мирный саммит в Будапешт.
«Венгрия по-прежнему обязана выполнять все обязательства, которые она взяла на себя в рамках Римского статута, до апреля 2026 года», — заявили в министерстве.
Состав делегаций
Скорее всего, представлять страны на встрече в Будапеште будут участники переговоров Путина и Трампа на Аляске. Помимо президентов и их ближайших помощников, в состав делегаций могут войти главы МИД, министры обороны и лица, ответственные за экономическое сотрудничество.
Со стороны России самые наиболее вероятные участники — помощник президента по международной политике Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Со стороны США обсуждается вероятное участие спецпосланника Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Реакция за рубежом
Японцы отметили главенствующую позицию президента России над странами Запада, сообщило издание Yahoo News Japan. Вот что сказали читатели в преддверии встречи Путина и Трампа:
«Последние три года лишь подтверждают очевидный факт — Европа совершенно бессильна. Страны ЕС напоминают мне личинок комара: они могут только бесцельно сбиваться в хаотичную кучку. Ни о каких действиях речь не идет. В будущем весь мир будут контролировать Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китай»;
«Ни на минуту не сомневался, что вся критика Трампом действий Путина — это показуха, отвлечение внимания, возможно, временная попытка выпустить пар. Предполагаю, что за кулисами они тесно контактируют между собой. Теперь Трусишка Трамп и Путин так повернут события, что Зеленскому придется принять предложение о прекращении огня в пользу России»;
«Донни всегда влюбленно смотрел на Путина — и торжественное приветствие на красной дорожке саммита на Аляске наглядно это продемонстрировало».