После телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа вечером 16 октября президент США анонсировал личную встречу с российским коллегой. Местом саммита предложили Будапешт: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже сообщил об активной подготовке к встрече. Главное о новых переговорах — в материале 360.ru.

Где и когда пройдет встреча Путина и Трампа В Венгрии есть три площадки для организации встречи делегаций на высоком уровне. Предположительно, Орбан примет Путина и Трампа в официальной резиденции «Кармелитское подворье» — на территории бывшего монастыря кармелитов. В 2019-м он встречал на этой площадке президента России, а в 2024 году — бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Еще одно возможное место проведения переговоров — стадион «Пушкаш-Арена». Здесь в прошлом году состоялся неформальный саммит ЕС. Также встречу Путина и Трампа могу организовать в архитектурном конкурсе «Варкерт-базар» на Замковом холме в Буде. По словам Трампа, переговоры могут пройти в течение двух недель. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Почему для встречи Путина и Трампа выбрали Венгрию Венгерскую столицу для встречи предложил Трамп, а Путин поддержал идею. Не исключено, что страну выбрали из-за обсуждения переговоров украинского конфликта, который разворачивается недалеко от ее границ. Кроме того, Венгрия занимает особое место, поскольку проводит независимую политику по сравнению с другими странами ЕС и выступает за сохранение дипломатических и экономических связей с Россией.

Интересно В течение всего времени конфликта Венгрия призывала к мирным переговорам и не поддерживала попытки силового давления на российскую сторону. Позиции двух стран сходятся в вопросе защиты своих граждан от притеснения на Украине. В течение всего времени конфликта Венгрия призывала к мирным переговорам и не поддерживала попытки силового давления на российскую сторону. Позиции двух стран сходятся в вопросе защиты своих граждан от притеснения на Украине.

Сам Трамп открыто демонстрирует симпатию к Орбану: он один из немногих среди европейских лидеров нашел с главой США общий язык. Их объединяют консервативные взгляды, стремление отстаивать интересы населения и прагматичный подход. Выбор Будапешта является элементом престижа для Орбана и подчеркивает авторитет Венгрии накануне предстоящих выборов. Участие страны в переговорах России и США продемонстрирует Евросоюзу ее важную роль в международной политике.

Фото: РИА «Новости»

Безопасность саммита Путина и Трампа в Венгрии Пока точная дата проведения саммита неизвестна, эти и другие подробности встречи обсудят глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Венгрия уже заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров и въезда-выезда для российского лидера. «Мы с уважением ждем президента Путина, разумеется, гарантируем, что он может приехать в Венгрию, успешно провести здесь переговоры и вернуться домой. Ничего согласовывать тут ни с кем не надо, мы суверенная страна, мы с уважением примем здесь президента Путина», — подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто. О надежности и безопасности встречи также заявил Орбан.

Благодаря давнему мирному лидерству и доверительным партнерским отношениям мы обеспечим надежную, безопасную и политически стабильную среду. Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Премьер выразил мнение, что Будапешт — единственное подходящее место в Европе для переговоров Путина и Трампа.

Фото: РИА «Новости»

Маршрут Путина в Венгрию Обеспечение безопасного воздушного коридора для Путина — один из самых сложных вопросов грядущей встречи. Венгрия окружена странами НАТО — союзниками Украины, враждебно настроенными по отношению к России. Визит в Будапешт возможен только при гарантиях со стороны США как ведущего государства Североатлантического альянса и надежном военном прикрытии со стороны России. Есть два варианта маршрута: Черное море: Москва — Сочи — Черное море вдоль Турции — Турция — Болгария или Греция — Сербия — Будапешт;

через Каспий: Москва — Каспийское море — Азербайджан — Турция — Болгария или Греция — Сербия — Будапешт. В обоих случаях важно решить вопрос с пролетом между Турцией и Сербией через Болгарию и Грецию. Предположительно, именно здесь используют гарантии США или даже сопровождение истребителя во избежание возможных ЧП. Не исключается и смена площадки. Альтернативой могут стать Саудовская Аравия, Катар или ОАЭ. Среди возможных переговорных площадок называют Белоруссию и Китай. Песков сообщил, что конкретики пока нет. «Сначала созвонятся и встретятся они, начнут обсуждать все вопросы. Вопросов много, нужно определить команды. И так далее. Поэтому все будет поэтапно», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Фото: РИА «Новости»

Реакция Евросоюза на встречу Путина и Трампа в Венгрии Препятствий для поездки Путина в Венгрию нет, сообщили в Еврокомиссии. Санкции не включают запрет на визиты. При этом МИД Германии призвал арестовать Путина, когда он приедет на мирный саммит в Будапешт. «Венгрия по-прежнему обязана выполнять все обязательства, которые она взяла на себя в рамках Римского статута, до апреля 2026 года», — заявили в министерстве.

Фото: РИА «Новости»

Состав делегаций Скорее всего, представлять страны на встрече в Будапеште будут участники переговоров Путина и Трампа на Аляске. Помимо президентов и их ближайших помощников, в состав делегаций могут войти главы МИД, министры обороны и лица, ответственные за экономическое сотрудничество. Со стороны России самые наиболее вероятные участники — помощник президента по международной политике Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США обсуждается вероятное участие спецпосланника Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Фото: РИА «Новости»

Реакция за рубежом Японцы отметили главенствующую позицию президента России над странами Запада, сообщило издание Yahoo News Japan. Вот что сказали читатели в преддверии встречи Путина и Трампа: «Последние три года лишь подтверждают очевидный факт — Европа совершенно бессильна. Страны ЕС напоминают мне личинок комара: они могут только бесцельно сбиваться в хаотичную кучку. Ни о каких действиях речь не идет. В будущем весь мир будут контролировать Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китай»; «Ни на минуту не сомневался, что вся критика Трампом действий Путина — это показуха, отвлечение внимания, возможно, временная попытка выпустить пар. Предполагаю, что за кулисами они тесно контактируют между собой. Теперь Трусишка Трамп и Путин так повернут события, что Зеленскому придется принять предложение о прекращении огня в пользу России»; «Донни всегда влюбленно смотрел на Путина — и торжественное приветствие на красной дорожке саммита на Аляске наглядно это продемонстрировало».