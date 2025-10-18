Путина в Будапешт сопроводят Су-35

Полеты президентов проходят по строгому регламенту. Чтобы сопровождать борт Владимира Путина, обычно используют четыре истребителя — Су-30СМ или Су-35. Об этом в беседе с MK.RU рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По словам эксперта, все вопросы безопасности и маршруты согласовываются с Росавиацией и спецслужбой МИД. Именно эти структуры разрабатывают схему сопровождения. Иногда принимающая сторона, проявив инициативу, поднимает свои самолеты в воздух, чтобы продемонстрировать уважение и обеспечить дополнительную защиту.

Страны, через которые пролетает Ил-96-300ПУ, добровольно берут на себя ответственность за безопасность полета. В таких случаях могут быть временные ограничения: закрытие международных трасс на 5–10 минут, посадка гражданских рейсов или их отклонение на 50–100 километров. Это необходимо для безопасного и беспрепятственного прохождения делегации.

Летчик подчеркнул, что встреча президента США Дональда Трампа в Будапеште повысит его престиж на международной арене. Многие европейские страны стремились помешать Путину беспрепятственно добраться до столицы Венгрии. Однако американский политик «поднимет на уши» все страны НАТО, чтобы они вели себя сдержанно, пока российский лидер летит над их территориями.

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть поэтапной, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Руководители дипломатических ведомств активно работают над решением множества вопросов. В ЕК указали на отсутствие препятствий для встречи Путина с Трампом в Венгрии. Венгерская сторона готова обеспечить безопасность переговоров России и США.