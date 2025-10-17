Песков сообщил, что подготовка к встрече России и США будет проходить поэтапно

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть поэтапной. Руководители дипведомств работают над решением большого числа вопросов, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС .

«Речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио. Сначала созвонятся и встретятся они, обсудят уже и начнут обсуждать всю тему, все вопросы», — отметил Песков.

Решение провести саммит Россия — США в Венгрии было принято обоюдно, добавил официальный представитель кремля.

Как подчеркнул Песков, Венгрия, будучи членом НАТО и ЕС, придерживается особой позиции в защите своих интересов, что вызывает признание и уважение со стороны Путина и Трампа.

Телефонный разговор Трампа и Путина продолжался более двух часов. Ключевой темой было урегулирование конфликта на Украине. После диалога Трамп заявил, что их личная встреча должна состояться в ближайшие две недели.

Рубио должен встретиться с российской делегацией, чтобы обсудить саммит на следующей неделе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предстоящая встреча президентов России и США дает отличный шанс для укрепления мира.