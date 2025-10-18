Встречу Путина и Трампа в Будапеште назвали «политическим кошмаром» ЕС

El Pais: переговоры Путина и Трампа в Венгрии станут «кошмаром» для ЕС

Саммит Россия — США в Будапеште может стать «политическим кошмаром» для европейских стран. Об этом сообщила испанская газета El Pais .

Неназванные источники издания уточнили, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа воспринимается в Евросоюзе как пренебрежение объединением.

По данным газеты, переговоры двух лидеров ставят европейские страны в неприятное и унизительное положение. В то же время источники издания рассказали, что встреча Путина и Трампа может оказаться полезной, если она поспособствует мирному процессу на Украине.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что переговоры лидеров России и США в Будапеште придадут урегулированию украинского конфликта новый импульс.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность страны выступить площадкой для встречи президентов. Он подчеркнул, что переговоры будут «надежными и спокойными».