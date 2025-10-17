В ЕК указали на отсутствие препятствий для встречи Путина с Трампом в Венгрии

ЕК заявила, что санкции ЕС не препятствуют встрече Путина с Трампом в Венгрии

Европейские санкции не содержат запрета на поездки президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова на территорию Европейского союза. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, комментируя возможность проведения российско-американского саммита в Венгрии, написал ТАСС .

По словам Хиппер, ограничительные меры Евросоюза предусматривают заморозку активов главы российского государства и министра иностранных дел, но не накладывают ограничений на их передвижение. Таким образом, отметила она, с точки зрения санкционного законодательства препятствий для поездки Путина в Венгрию нет.

В свою очередь, представитель Еврокомиссии Олоф Джилл уточнил, что разрешение на пролет самолета российского президента через воздушное пространство стран ЕС должно выдаваться правительствами этих государств в индивидуальном порядке.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште заверил, что Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров России и США.