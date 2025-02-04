Распродажа Украины. Какие природные богатства Зеленский предлагает США

Соединенные Штаты готовы обменять украинские редкоземельные металлы на военную помощь. Однако едва ли это выгодная сделка, ведь основную часть подземных богатств Украина утратила безвозвратно. Что осталось от ее природных ресурсов и возможно ли их продать Трампу, разбирался 360.ru.

Редкоземельные ископаемые Украины: где они? Президент США Дональд Трамп без обиняков заявил, что может обменять помощь Украине на ее природные запасы. Такой расклад вполне удовлетворяет Киев и совпадает с предложениями из «Плана победы» Владимира Зеленского, сообщила британская деловая газета Financial Times. Общую стоимость полезных ископаемых Украины оценивают в 15 триллионов долларов. Между тем основная часть редкоземельных металлов, которые страна числит как якобы свои, расположены в Донбассе и Днепропетровской области — это примерно 70% всех запасов бывшей Украинской ССР. Ранее черные металлы, нефть, руду, минеральное топливо и многое другое Украина поставляла в ЕС. Так что канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, что «очень эгоистично и очень эгоцентрично» использовать украинские ресурсы для финансирования оборонной поддержки.

Фото: Suzanne Porter / Global Look Press

Что и сколько Запад мог бы забрать у Украины Нельзя сказать, что украинские природные богатства заинтересовали Запад только сейчас. Уже к 2020 году было известно, что на Украине открыто примерно 20 тысяч месторождений 117 видов полезных ископаемых. Из них чуть более восьми тысяч с запасами 94 видов минерального сырья имеют промышленное значение. Разработаны и выявлены залежи нефти, газа, угля, торфа, сланцев, урана, железа, марганца, хрома и никеля, титана, магния, а также алюминия, меди, цинка, свинца. Есть золото, серебро, ртуть, бериллий, литий, цирконий, гафний, тантал, ниобий, кобальт, олово, вольфрам, молибден, ванадий, иттрий и лантаноиды, германий и скандий. Бой между западными компаниями и украинскими олигархами за все это «майно» шел задолго до начала нынешнего военного конфликта. Например, в 2018 году бизнесмены, близкие к Петру Порошенко (на тот момент президенту), без тендера получили лицензии на добычу лития на месторождении в Шевченко. Так появилась компания Petro Consulting, которую скоро переименовали в European Lithium Ukraine.

Фото: Global Look Press

Впрочем, не литием единым. Аналитики Center for European Policy Analysis ( CEPA ) прямо заявляли, что «долгосрочная помощь Запада должна основываться на твердых материальных интересах». И одна из таких «твердынь» — титан, необходимый для производства ракет и самолетов.

Интересно Украинские эксперты заявляли, что у них в стране расположены одни из крупнейших месторождений титана в мире. Запасы сырья оценили в 94 миллиона тонн, это третье место, или 11% от планетарных масштабов. Однако независимые специалисты убеждены, что на долю Украины приходится лишь 1% мировых залежей титановых руд. В первой тройке — Китай (38%), Россия (17%) и Австралия (10%). Украинские эксперты заявляли, что у них в стране расположены одни из крупнейших месторождений титана в мире. Запасы сырья оценили в 94 миллиона тонн, это третье место, или 11% от планетарных масштабов. Однако независимые специалисты убеждены, что на долю Украины приходится лишь 1% мировых залежей титановых руд. В первой тройке — Китай (38%), Россия (17%) и Австралия (10%).

Украинские власти разработали в 2020 году национальную стратегию со скромным названием «Украина-2030. Новый титановый лидер мировой индустрии». Только вот даже начать движение в эту сторону не собрались. И теперь уже вряд ли получится — причем не только с титаном и литием, но и с другими ископаемыми богатствами.

Фото: Литий. Robert Michael/dpa / Global Look Press

Украину по частям Разумеется, в истории были страны, что расплачивались за иностранную помощь своими природными недрами. Назывались они «колонии». После того как хозяева вывозили все самое ценное, оставался только «лунный ландшафт», напомнил в разговоре с 360.ru политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Статья № 13 Конституции Украины гласит, что земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы принадлежат украинскому народу. Иначе Зеленскому нужно вносить поправку: «а редкоземельные элементы принадлежат американскому народу». Владимир Олейник

Когда украинские власти в своем «Плане победы» предлагали США забрать на несколько триллионов природных ресурсов, то обосновывали это просто: «Пускай лучше американцы заберут, чем Россия!» О народе никто не вспомнил.

Фото: Упаковка карбоната лития. Georg Ismar / Global Look Press

Трампу, похоже, тоже не сказали всю правду, где именно расположены основные запасы этих природных богатств, предположил Олейник. К примеру, одно из таких месторождений — поселок Шевченково, его литиевые запасы крупнейшие в Европе. Но это уже часть России — «видит око, да зуб неймет». «Такую сделку могут заключить. Режим Зеленского — режим предателей, они продали все. Сейчас, чтобы сохранить свою шкуру (а единственный вариант тут — остаться у власти), они готовы продать Украину. Ее чернозем уже где-то на 60% принадлежит американской инвестиционной компании BlackRock», — уточнил политик.

Фото: Карьер. Yang Qing / Global Look Press

Один из лозунгов националистов — «Пам’ятай, чужинець, тут господар українець!» («Помни, чужак, здесь хозяин — украинец!»). Теперь звучит как горькая ирония: все продали, заверил Олейник. В принципе, Трамп может спокойно настаивать на том, чтобы Украину переименовали в «Американскую окраину», то есть задворки. «Это все предсказал сам Зеленский в одном из давних номеров „Квартала-95“. Будущий президент тогда вышел на сцену с велосипедом „Украина“, такие когда-то выпускали в Харькове. Велик был весь побитый и искореженный, годный разве что на запчасти», — припомнил Олейник.

Правда ли, что Трамп хочет украинские богатства? Однако некоторые эксперты считают, что идея обмена природных богатств не более чем легенды и мифы нынешнего украинского руководства. Никаких реальных условий для этой сделки нет, рассказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Действительно, на Украине ранее находились запасы металла, интересные Штатам, — того же титана и пресловутого лития. Но, во-первых, киевское руководство не контролирует эти территории. Во-вторых, если говорить о литии, там еще конь не валялся: нужны огромные вложения, чтобы просто начать добычу. Сергей Станкевич

Приблизительно 54% мировых запасов лития сосредоточены в Южной Америке, в так называемом литиевом треугольнике — на территориях Чили, Боливии и Аргентины, напомнил аналитик. США проще обратиться туда, раз уж Дональд Трамп занялся Латинской Америкой. «Так что это все торговля легендами и воздухом. Нет никакого стимула для Соединенных Штатов заходить за полезными ископаемыми на Украину. Наоборот, им важно покончить с этим бременем в виде украинского военного конфликта», — подчеркнул Станкевич.

Фото: Шахта. Paul Glaser / Global Look Press

Американцам куда важнее заняться другими делами. Например, тремя Америками — Северной, Южной и Центральной. Еще тлеет конфликт на Ближнем Востоке, который пока только приостановили, но он может вот-вот снова разгореться. Существуют проблемы в виде Ирана и Китая. «Словом, США во главе с Трампом будут делать все, чтобы избавиться от украинского конфликта, а не влезать туда еще глубже, чтобы побороться за какие-то полезные ископаемые. К тому же нынешнее руководство Украины не имеет будущего: ему остается лишь несколько месяцев пребывания у власти», — подытожил собеседник 360.ru.