Сегодня 21:51 Литий прошел мимо Запада. Продать недра Донбасса Украина теперь не сможет 0 0 0 Фото: Siegra Asmoel / Global Look Press Спецоперация

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В Донбассе под контроль российских военных перешло литиевое месторождение. Полезные ископаемые собирались прибрать к рукам европейцы и американцы в качестве платы за помощь Украине. Теперь, чтобы получить один из самых востребованных металлов, Западу придется платить честную цену.

Литий больше не украинский Россияне освободили село Шевченко. Там ВСУ выстроили серьезные укрепления и старались во что бы то ни стало удерживать этот населенный пункт. Причина проста: в том районе есть литиевые месторождения, одни из крупнейших в Европе. Эти богатства в сентябре 2024-го президент Украины Владимир Зеленский щедро обещал лично избранному президенту США Дональду Трампу. Идею, говорят, подсказал сенатор Линдси Грэм, которому давно не дают покоя украинские природные ресурсы. И предложение вызвало интерес у американского лидера, писала Financial Times. По логике украинских властей, получив месторождения, Запад станет активнее предоставлять Украине военную помощь и давать деньги — ведь так речь пойдет уже о защите его имущества. Вот только все подобные прожекты предусматривают для начала возвращение границ 1991 года. А этого, похоже, уже никогда не будет.

Богатства Донбасса Шевченковское литиевое месторождение открыли относительно недавно — в 1982 году. Довольно скоро выяснилось, что оно одно из крупнейших в Европе и занимает площадь около 800 тысяч квадратных метров. По оценкам горняков, до глубины 500 метров находится почти 14 миллионов тонн литиевой руды. Год назад заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук рекламировала месторождение европейцам. Она напомнила, что литий, благодаря его эффективному накоплению энергии на единицу веса, стал практически незаменимым при производстве батарей электромобилей.

Фото: Hiroshi Yamada / Global Look Press

Сегодня каждый четвертый автомобиль, который продается в Европе, электрический. И это понятно: в ЕС с 2035 года собираются запретить машины на традиционном топливе. К тому же литий-ионные аккумуляторы используют буквально в каждом гаджете — от смартфонов и пауэрбанков до приспособлений для курения.

Интересно Хотя Европа и собирается полностью отказаться от бензиновых двигателей, там до сих пор толком не умеют утилизировать литиевые аккумуляторы. Подобная инновационная технология, основанная на детонационной парогенерации, есть только у России. Хотя Европа и собирается полностью отказаться от бензиновых двигателей, там до сих пор толком не умеют утилизировать литиевые аккумуляторы. Подобная инновационная технология, основанная на детонационной парогенерации, есть только у России.

Так что на Шевченковское месторождение и вообще на Донбасс, где находится около 80% природных ресурсов Украины, европейцы давно смотрели с любовью. Тем более что везти недалеко, а запасов должно хватить, чтобы к 2035 году полностью перевести Европу на литиевые батареи. Теперь концепция поменялась. Но ни Западная Европа, ни США не останутся без лития. Правда, брать его как свое уже не получится: ДНР будет его экспортировать. Кроме того, близ Шевченко есть залежи редкоземельных бериллия и тантала, а также ниобия и кварца.

Фото: Georg Ismar / Global Look Press

Универсальный литий Литий открыл в 1817 году шведский химик и минералог Иоганн Арфведсон. Помимо уже упомянутых аккумуляторов, этот металл используется в разных сплавах, электронике, металлургии, при работе с лазерами и оптикой, в качестве окислителя, в дефектоскопии и даже пиротехнике: нитрат лития окрашивает огни в красный цвет. Также литий применяют в ядерной энергетике: в реакторах и при производстве термоядерного оружия. Соли лития используют в медицине, в частности в психиатрии. С помощью этого элемента создают специальные сорта стекла и покрытие фарфоровых изделий, отбеливают ткани, консервируют, делают косметику.

Фото: Sergio Goya / Global Look Press

Более половины мировых запасов лития находится в Южной Америки: «литиевый треугольник» расположен между Аргентиной, Боливией и Чили. Известны месторождения в США, Конго, Китае, Бразилии, Сербии, Австралии и Афганистане. В России большая часть запасов лития сосредоточена в Мурманской области. Также есть месторождения в Дагестане, Восточной Сибири и Якутии.