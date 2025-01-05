Украина потеряла контроль над крупнейшим стратегическим месторождением лития на западе ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Режим [Владимира] Зеленского фактически потерял контроль над крупнейшим Шевченковским литиевым месторождением, которое долгое время находилось под оккупацией ВСУ», — сказал он.

Рогов отметил, что российские войска постепенно продвигаются к западной границе ДНР. Это район Красноармейска (Покровска), Курахово и Великой Новоселки.

Он добавил, что киевский режим больше не сможет там вести какие-либо разработки, а вот российской экономике месторождение лития еще послужит. Рогов также пояснил, что его залежи захватывают еще и Запорожскую область.

По его словам, это месторождение занимает порядка 40 гектаров и является бесценным в стратегическом плане, так как помимо лития там находятся и другие ценные природные ресурсы. В частности, тантал, ниобий и бериллий.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что общий объем литиевых руд на Шевченковском месторождении составляет почти 14 миллионов тонн.