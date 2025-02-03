Трамп положил глаз на украинские редкоземельные металлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят получать от Украины редкоземельные металлы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома .

Трамп пояснил, что США заинтересованы в обмене редкоземельных металлов Украины на помощь стране со стороны Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что трехмесячная приостановка помощи Украине от Агентства США по международному развитию (USAID) вызвала панику в армейских и волонтерских кругах. Украина остро нуждается в финансировании, поэтому это решение затронуло многие проекты, в том числе по реинтеграции военнослужащих, ремонту инфраструктуры и разминированию территории.